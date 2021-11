Todos a Israel, sin extradición…

No faltó la broma ayer en San Lázaro, luego de que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reveló que el Grupo de Amistad México-Israel “es muy taquillero” entre los diputados de todos los partidos. Al instalar este grupo de trabajo, reveló ante el embajador de aquel país en México que “este es un grupo muy taquillero, eh”. Incluso, adelantó que “muchos de nuestros legisladores seguramente acudirán allá con un gran ánimo”. “¡Y no es precisamente porque allá no hay convenios de extradición con México, ¡eh!”, balbuceó en broma con reporteros un diputado panista.

Desconocimiento de la democracia

Las críticas que ha hecho el presidente López Obrador hacia el INE o la UNAM, y otros autónomos, son un reflejo de un “desconocimiento de la democracia” , pues ésta implica que un poder sea regulado y fragmentado, señaló nada menos que José Woldenberg. Quien fuera presidente del entonces IFE indicó, en un foro convocado por el organismo electoral, que al parecer la visión del morenista es que toda esta “constelación” de organismos autónomos se mueva en torno “de la voluntad presidencial”.

Justin, el distraído

Quien lució un tanto distraído en la “fiesta” de América del Norte fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues en la reunión bilateral –quizá por ser más alto– dejó a López Obrador, por segundos, en dos ocasiones, con la mano estirada, dado que reaccionó tarde al estrechamiento de manos que inició el mandatario mexicano. Luego, al ver que AMLO se quitó el cubrebocas para la foto, él lo hizo de manera tardía y lo guardó rápido en el bolsillo del pantalón.

Martes, humo blanco en la Corte

En el Senado, la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para cubrir la vacante que deja Fernando Franco, será por “vía rápida”, tan rápida como que hoy Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz comparecerán ante los integrantes de la Comisión de Justicia, que encabeza el morenista Julio Menchaca, y el mismo martes se realizará la votación en el pleno y habrá humo blanco en la sede del máximo tribunal del país. Por cierto, a Ortiz Ahlf, a quien se le ve con las mayores probabilidades de ser la elegida, se le ha visto muy activa entre los escaños del pleno, cabildeando con los legisladores.

Cesan a magistrado

Y hablando del Poder Judicial, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco separó de su cargo de manera temporal al magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, presidente de la Quinta Sala en Materia civil, sobre quien pesan acusaciones de abuso sexual. Y no sólo eso, sino que se acordó apoyar al Ministerio Público en las indagatorias de este hecho y se abrió una investigación interna para identificar si también hubo algún tipo de acoso en contra de trabajadoras. En estos tiempos, el que la hace, la paga.

Candidatean a Adán Augusto

Ayer en Tabasco el nombre del secretario de Gobernación se incluyó en la lista de corcholatas para 2024. Resulta que el mismísimo líder nacional de Morena, Mario Delgado, no tuvo reparo en asegurar que Adán Augusto López Hernández tiene “todas las características” que se necesitan para ser un “presidenciable”. El baño de elogios incluyó el de que se trata de un político “muy completo” y cercano al Presidente. Eso sí, negó que el paisano del mandatario sea el “tapado” del sexenio.

Suplantación de identidad

La que bien haría en presentar una queja ante la policía cibernética o mínimo ante los administradores de Twitter es la consejera electoral Carla Humphrey. Primero alguien se hizo pasar por ella y desde una cuenta tuiteó una respuesta a Félix Salgado. Y ayer, otra vez desde una cuenta falsa, usando incluso una foto que sí es de la consejera, se publicó un mensaje contra el recorte presupuestal al instituto, contra la consulta de revocación de mandato, y en el que se hace alusión al titular del Ejecutivo como “fifí”. Las benditas redes.