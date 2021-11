Encuentro incómodo

Después de que se la pasó acusando persecución política desde Palacio Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, anduvo muy sonriente y hasta dijo que “le dio mucho gusto” acompañar al presidente López Obrador en la inauguración del Tianguis Turístico en Mérida. Su buena cara se debía sin duda al amparo que recién le concedió un juez federal contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado. Sin embargo, cuando la prensa le cuestionó si hablaría con el mandatario, sólo balbuceó un “sí, claro”, y le dio la espalda a las cámaras.

Unas clases de geografía

De ahora en adelante, los escolapios tendrán excusa si sacan mala nota en la clase de geografía. Y es que la mismísima secretaria de Educación, Delfina Gómez, tuvo un resbalón en su comparecencia ante la comisión respectiva en el Senado, al más puro estilo de Peña Nieto, por aquello de considerar a Monterrey un estado. “Hoy tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco. De lo que es precisamente Hermosillo, son cuatro horas a la comunidad precisamente de Cananea; tuve la oportunidad de ir a las escuelas y de veras se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos”, dijo la texcocana. Tache.

La eléctrica, sólo debate político

Legisladores morenistas de las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales admitieron que, sin el voto del PRI, la reforma eléctrica no pasará, y “no se ve factible que ellos pudieran votar a favor”. Los organizadores del parlamento abierto revelaron que, según se percibe, “la reforma quedará sólo en el debate político”. Confesaron que, ya tan cerca el proceso electoral de 2022, “será sólo un tema de discusión nacional para ver quién está del lado de la industria eléctrica nacional y quienes apoyarán a las empresas y los negocios de extranjeros en detrimento del país”. ¿Y su votación? “No, no, se ve muy lejana la verdad”, reconocen. No hay fechas ni para el parlamento abierto.

MC, ¿en la hamaca?

Desde la madrugada del domingo, entre diputados de la coalición de la 4T y de la alianza opositora Va por México salieron diversas críticas en contra de la “cómoda posición” de MC. “¡Están en la hamaca, no están ni con unos ni con otros; si se abstienen no asumen ningún costo, pues qué fácil!”, deslizaron entre la burbuja de las curules morenistas. “¡Esa posición sólo ayuda a Morena y ni cuenta se dan!”, se quejó en los pasillos de San Lázaro el panista Jorge Espadas. Pero el coordinador de MC, Jorge Álvarez, replicó que “no, no estamos cómodos, lejos de echarnos a la hamaca, es la postura que quiere buena parte de los mexicanos, que quieren una salida de la polarización”.

Hay de tratos a tratos…

Hasta los altos mandos relajan la disciplina frente a los youtubers. Ayer, el almirante José Rafael Ojeda Durán permitió que se le acercara una youtuber y hasta lo rodeara con el brazo por detrás de la espalda para solicitarle una fotografía. No fuera la prensa profesional porque ni siquiera se acerca a saludar y proporcionar alguna declaración. Por cierto que cada vez suena más metálica la presencia de estos personajes, pues lo mismo ahora ya acompañan al Presidente al extranjero que a sus giras al interior de la República.

El PAN se desmorona

En el PAN, después del niño ahogado, tapan el pozo. Resulta que el dirigente nacional, Marko Cortés, dijo que el candidato a la gubernatura de Aguascalientes será designado mediante encuestas, igualito que en Morena. El anuncio –realizado en presencia de dos de los suspirantes, el senador Juan Antonio Martín del Campo y la diputada Tere Jiménez– se da una vez que el panismo hidrocálido ha comenzado a desmoronarse con la salida del partido de la senadora Martha Márquez, quien, tras 18 años de militancia, denunció “favoritismo” y “falta de democracia”.