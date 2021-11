Las preocupaciones estadounidenses por la reforma eléctrica ya llegaron al ámbito de la diplomacia. El representante de Washington en México, Ken Salazar, informó ayer que sostuvo importantes reuniones con funcionarios mexicanos para hablar sobre la iniciativa. El embajador señaló que quiere aprender más sobre el ímpetu de esta reforma y expresó “serias preocupaciones” de Estados Unidos.

Víctimas inocentes

En Michoacán, aquella desafortunada frase acuñada en tiempos de Felipe Calderón de “Se matan entre ellos”, para justificar las ejecuciones, hoy no tiene cabida. Los 11 ejecutados en Tangamandapio –de los que seis eran menores–, lamentablemente “eran inocentes”. El fiscal estatal señaló que no tenían antecedentes penales y se dedicaban al corte de aguacate. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, admitió que el municipio es “foco rojo”.

Pugnas intestinas

Y donde no se matan, pero sí se destruyen entre ellos, es en el PAN. Luego de que el góber panista de Aguascalientes reveló que el líder nacional, Marko Cortés, también dijo que perderían en ese estado, el dirigente respondió: “¡Mientes, Martín Orozco! No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022″. Ni cómo ayudarlos…

“No es falso, pero no es verdadero”...

Quien corrigió otra pifia de Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es Quién en las Mentiras –sí, esa que ahora dijo “No es falso, pero no es verdadero”– fue Lorenzo Córdova, titular del INE. El consejero presidente le aclaró que el organismo no firmó convenio con World Justice Project, organización que la funcionaria acusó se creó para golpear al Presidente.

A comparecer…

Resulta que la defensa de ocho de las víctimas de la L12 logró que un tribunal federal ordenara al Congreso de la Ciudad de México informar por qué no ha citado a comparecer a Claudia Sheinbaum y a Florencia Serranía, extitular del Metro, en relación con lo ocurrido. Gracias al amparo, el tribunal dio 15 días a los legisladores locales para que informen su omisión o precisen cuándo las van a citar.

Breve despedida

Para casi todos los medios pasó inadvertida la presencia de Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, ayer en el Reclusorio Norte. La mujer es también imputada en el caso Odebrecht por culpa de su hijo. Tras escuchar que Emilio quedará preso, Gilda se mostró consternada y, cuando reaccionó, apenas tuvo unos segundos para abrazarlo y decirle unas palabras.

Le faltó enviarle flores

Al senador Ricardo Monreal nomás le faltó enviarle una corona de flores al funcionario del ala radical Paco Ignacio Taibo II, quien lo ha descalificado desde el Consejo Nacional morenista por sus aspiraciones presidenciales. Ante un grupo de periodistas, el coordinador de la mayoría legislativa en el Senado le envió un abrazo y felicitó por el Día de Muertos al activista ya reconocido por dar señales de vida cada que arremete con coloridas frases, por lo que, una vez concluido el tradicional festejo del Día de Muertos, el senador recordó que suficiente trabajo tiene en el Poder Legislativo con su grupo parlamentario y con los otros partidos políticos, por lo que el caso Taibo II le hizo lo que el viento a Juárez.