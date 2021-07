Toledo, aún con sorpresas

No todo está dicho sobre el eventual desafuero del diputado Mauricio Toledo. En el PT se mostraron muy “sospechosos”, nos dicen en San Lázaro, porque su ahora diputado –que fue del PRD, luego sin partido, por momentos fugaces permaneció entre las curules Morena, del PVEM y hasta del PES– “podría tener el apoyo de priistas, morenistas, perredistas, verdes y de otros, que han deslizado que votarían en contra del dictamen que pide su desafuero” el próximo viernes en el pleno. Y es que advierten que “cuando de revanchas se trata, no se sabe cuándo te pueda tocar”. Recuerdan que el origen de su juicio lo impulsó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien –advierten– “ya no busca quién se la debe, sino quién se la pague”…

La PDI, con reservas en casos de desafuero

Nos cuentan que en la Fiscalía capitalina aseguran que “están localizables” los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, y que hay confianza en que se concretará el retiro de su inmunidad para que enfrenten las acusaciones por los delitos de violación y enriquecimiento ilícito, respectivamente. Sin embargo, en la Policía de Investigación no comparten este optimismo respecto de que pudiera darse en corto tiempo su detención, pues mandos señalan que “no será cosa fácil”.

¿Proselitismo con el Cablebús?

Música, templete, pantallas y cientos de asistentes con no muy sana distancia que digamos. No, no era un acto proselitista, era la inauguración de la L1 del Cablebús. Si a ello le agregamos el tuit de la jefa de Gobierno con un video del nuevo transporte, con todo y testimonios de los beneficiados y la leyenda: “Les cumplimos”… sí, hay cierto tufo a propaganda con miras al 24, ¿o no, Claudia Sheinbaum?

Remarcan diputadas huella en San Lázaro

Las diputadas no dejan oportunidad para marcar huella de la paridad en San Lázaro. Antes de dejar su curul, las legisladoras, además de impulsar y acordar la colocación de una placa por la “Legislatura de la Paridad”, mañana tendrán un evento al que acudirá hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Van a presentar la Constitución impresa con los cambios de paridad aprobados por esta Legislatura. Ahí sí hay unidad, pues acudirán diputadas de todos los partidos.

Mandato de Zaldívar se discutirá en agosto

La discusión en torno de la ampliación a seis años del mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente del Tribunal Constitucional será en agosto. Aunque se le está dando un tratamiento prioritario, las vacaciones que están por iniciar en el Poder Judicial impedirán que el proyecto de resolución, en manos del ministro decano Fernando Franco, quede listo esta semana. Nos cuentan que sería en la primera quincena de agosto cuando el tema se resuelva en definitiva.

AMLO retoma reuniones de seguridad en estados

Luego de que en su propio estudio de opinión salió reprobado en el combate a la violencia , pues 47% considera que es peor que en el sexenio pasado, el presidente López Obrador retornará a las reuniones de seguridad en los estados. Por eso a partir de hoy las conferencias de los lunes se realizarán en el interior de la República.

Transición congelada en CDMX

En seis de las siete alcaldías que la oposición le arrancó a Morena, el proceso de entrega-recepción no avanza como establece la ley, alerta el vocero de la Unión de Alcaldías de la CDMX, el priista Luis Gerardo Quijano. El también alcalde electo de Magdalena Contreras reclama que los ediles entrantes no han podido instalar las mesas de transición y que, por instrucciones del gobierno capitalino, los trabajos se aplazaron hasta el 1 de septiembre, sin mayor explicación.