Boicot del PT a Morena en San Lázaro

Para retrasar el dictamen que le retira el fuero al experredista y hoy diputado del PT Mauricio Toledo, la bancada de la estrella le metió el pie ayer a su aliado Morena en San Lázaro. El PRI se sumó al boicot, hicieron el vacío y no hubo quórum en la Sección Instructora. Los cuatro integrantes fueron convocados a las 17 horas, pero a las 17:35, sólo con la asistencia de los morenistas Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, se declaró “ausencia de quórum”. No asistieron la priista Claudia Pastor, quien dio aviso de su “imposibilidad de asistir”, ni Mary Carmen Bernal (PT), “de quien no se tuvo comunicación”. En el camino dejaron también el dictamen de desafuero del diputado de Morena Saúl Huerta.

“Secreto ministerial”

Donde insisten en no decir ni pío sobre Pío López Obrador es en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La consejera del INE, Adriana Favela, advirtió una vez más de la reticencia que ha tenido la fiscalía que encabeza Agustín Ortiz Pinchetti para compartir información con la Comisión de Fiscalización del Instituto… El pretexto: “secreto ministerial”. Lo bueno es que en Palacio Nacional se pregona que éste es uno de los órganos en los que el Ejecutivo no mete mano.

Morena cierra el cerco en Tamaulipas

La fracción mayoritaria en el Senado aprieta la cuña en el caso Tamaulipas. Primero fue, el 24 de junio, el líder de la bancada quien exhortó a la Corte a poner fin a la “zozobra, inestabilidad y debilitamiento institucional” en la entidad. Ahora, la senadora morenista Guadalupe Covarrubias, ante la inacción de la SCJN, comenzó a impulsar el proceso de desaparición de poderes, toda vez que el Congreso local aprobó “leyes inconstitucionales” para “blindar a una persona de que rinda cuentas por sus actos”, es decir, al góber Francisco García Cabeza de Vaca. Y es que a pesar de haberse declarado en San Lázaro el juicio de procedencia en su contra, el mandatario sigue en el cargo, mientras la violencia se apodera del estado.

¿Combate a la corrupción?

Con la oposición del PAN, el pleno de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Julio Ángel Sabines Chesterking como magistrado de la sala tercera del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, el cual estaba pendiente ¡desde 2017!. Dicho tribunal se dedica a sancionar a servidores públicos acusados de corrupción. Por ello, de acuerdo con el senador panista Gustavo Madero, Sabines Chesterking tiene la capacidad para ocupar el cargo, sin embargo, tiene vínculos con Morena por lo que no cuenta con la autonomía para combatir a los “Píos Obrador” de la 4T.

Advierten confusión por fallo de la Corte en cannabis

El Congreso de la Unión fue “contumaz” en no legislar sobre el uso lúdico de la mariguana. Así lo declaró la Corte. Por su falta de acuerdos, incumplieron con un mandato judicial. Y encima de ello ahora se quejan del fallo de los ministros. El senador Ricardo Monreal advirtió ayer que el fallo del alto tribunal está “generando una expectativa falsa” y “un problema serio en la sociedad de confusión”. Alertó que “la Corte olímpicamente dijo: ‘Que la Cofepris resuelva, que dicte los lineamientos’. Pero es muy grave, la Cofepris no puede legislar”. Lo que no señaló el morenista es que la decisión de los ministros es, “en tanto el Congreso no legisle”, cosa que deberán hacer.

Reconocen a Azteca Noticias

El Instituto Reuters, en su informe anual sobre noticias digitales, destacó el alcance de Azteca Noticias como la plataforma con más presencia y alcance en el país, por encima de otros medios que le compiten directamente. El estudio deriva de una muestra de 2 mil 36 personas y es uno de los más prestigiados internacionalmente. Recibe el respaldo de la BBC y las universidades de Navarra y de Quebec entre algunos de sus auspiciantes. Es realizado además para la Universidad de Oxford.