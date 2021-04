El tapabocas para reporteros

Tras una mañanera sin polémica por parte del Presidente, el ruido fue por declaraciones de su consejero jurídico. Julio Scherer Ibarra expresó, en una entrevista con Carmen Aristegui, que habría que “taparle la boca también a los reporteros”, pues –a su juicio– ponen en aprietos a López Obrador y termina hablando de temas electorales, pese a la veda. Las críticas brotaron como hongos con la lluvia, como dice su jefe. Más tarde el funcionario ofreció “una sincera disculpa” y lamentó que una “frase coloquial se confunda con un llamado a la censura”.

En vísperas del debate electoral…

Lo bueno de cuando hay elecciones es que, sin importar el partido, pululan beneficios y promesas. Como en Sonora, donde la gobernadora Claudia Pavlovich alcanzó un acuerdo con la CFE de Manuel Bartlett para que los usuarios de los 72 municipios paguen menos luz con un subsidio de 601 millones de pesos. A la par, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de Adelfo Regino, decidió que era buena fecha para presentar ante la ONU los compromisos presidenciales con los ocho pueblos que componen la Nación Yaqui. Lo interesante fue el perfecto tino que tuvieron ambos bandos para presumir todo, horas antes del debate sonorense rumbo al cambio de gobernador.

Cabeza fría, pelota caliente

Mientras el Tribunal Electoral alistaba la estocada al Toro Félix Salgado, alguien estuvo tranquilo, relajado en el diamante… López Obrador decidió tomarse parte de la tarde para ir a “macanear” con el Zurdo Ortiz, acción que compartió en redes sociales con la frase de Babe Ruth: “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”. Además de elucubrar sobre si la frase traerá dedicatoria, la duda es si esta mañana en Palacio se sentirá igual de relajado y de buen ánimo como en el campo de beis.

Susto azul en Querétaro

Vaya susto el que se llevó el PAN en Querétaro. No por alguna encuesta que hubiese dado más puntos a la morenista Celia Maya, sino por el “evento vascular leve” que sufrió el candidato azul a la gubernatura, Mauricio Kuri. Pues leve lo que se dice leve… no se sabe, lo cierto es que el senador con licencia fue a parar al hospital y le tuvieron que practicar un cateterismo para liberar la arteria “ligeramente obstruida”, matizó su coordinador de campaña, Agustín Dorantes. Pese a todo, Kuri sí estaría participando en el debate de mañana.

Innovaciones morenistas

El pleno del Senado ratificó ayer el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. El hecho no hubiera llamado la atención si no es porque el diplomático rindió protesta vía remota ¡desde Bruselas! Es decir, no esperó la ratificación para ir ocupando su nuevo cargo. Una innovación morenista.

Despiden a diputados con bloqueos en San Lázaro

En sus últimos días de sesiones, al concluir esta semana su periodo ordinario, a los diputados los despedirán con marchas, bloqueos y manifestaciones frente a San Lázaro. Dado que se buscará llevar este jueves al pleno la llamada Ley Olimpia –proveniente del Senado–, ya se toman prevenciones por el anuncio de que acudirán las “damas de negro”. Nos dicen que no se ha solicitado la presencia de la fuerza pública.

Fallas y aciertos en transición a fiscalías

La organización México Evalúa presentó la segunda edición del reporte De Procuradurías a Fiscalías: Observatorio de la transición 2020, en el que se concluye que, a nivel federal, hay un retroceso en la FGR de Alejandro Gertz; en vez de avanzar en dos años de transición, ha caminado para atrás. En tanto, en la Fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, destacó la incorporación efectiva de participación ciudadana en la elaboración del plan de persecución penal.