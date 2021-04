Ministros, ‘juzgados’ en paquete

Entre tanta flor que el inquilino del Palacio Nacional lanza a favor de su vecino de Corregidora, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no repara en que está quemando a tres ministros que él mismo propuso. López Obrador ha expresado que el actual titular de la SCJN es “el único” que pueda garantizar que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, pues el resto de los integrantes son del régimen neoliberal y protegen –dice– los privilegios. Es decir, mete en la misma bolsa a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat. ¿Se habrá arrepentido de haberlos propuesto?

Más información y menos guerra de spots

Y en medio de tanta guerra sucia y tormenta de spots de propaganda negra, surge una iniciativa ciudadana y apartidista, se trata de la campaña Vota por ti, que armaron integrantes del Club Harvard de México, asociación civil formada por exalumnos, profesores y asociados mexicanos de la Universidad de Harvard. El proyecto busca crear conciencia entre los ciudadanos sobre el proceso electoral y motivarlos para que acudan a votar con libertad. Vota por ti se suma a otras iniciativas académicas, como la que puso la UNAM a disposición de la población, denominada Voto informado. Enhorabuena.

¿Meterán el acelerador a los desafueros?

Tienen más de 200 expedientes haciendo fila en San Lázaro y nomás no se ven avances en los juicios de desafuero atorados. Mario Delgado pidió ayer a sus diputados que esta vez sí vayan rápido en contra de su compañero, el abusador sexual de menores. “En el caso de Saúl Huerta no debe haber impunidad, pido a los diputados de Morena celeridad y transparencia en el proceso de desafuero”, dijo sobre el caso que, por cierto, aún ni les llega a la Cámara de Diputados. ¿Y el de Rosario Robles, el de García Cabeza de Vaca, el fiscal de Morelos…? Porque el desahogo de los casos debe ir en orden de prelación.

El onceavo mandamiento

Calladitos se ven más bonitos. El proceso electoral alcanzó ayer a los ministros de culto. Y es que, desde Segob, dependencia que encabeza Olga Sánchez Cordero, se exhortó a todos los actores religiosos a cuidar lo que dicen para no incurrir en propaganda o proselitismo político durante las campañas en curso. Habrá que ver, al final, cuántos no lo logran y caen en la tentación de incumplir el onceavo mandamiento: “No harás propaganda electoral desde el púlpito”.

Prometer no empobrece

Como es sabido, prometer no empobrece, y esta campaña no es la excepción. O al menos eso piensan los aspirantes a legisladores del PRI, quienes ya impulsan su propuesta para la creación de una Ley de Acceso a la Educación Digital para que “si no tienes una computadora o tableta, que el gobierno te la dé”. El detalle es que no se explica de dónde saldrían los recursos para comprar los equipos, eso sin considerar que en México solamente el 20.6 por ciento de los hogares cuenta con una computadora y el 23.4 por ciento de ellos con acceso a internet, según datos del INEGI.

Adame y el lavado de boca con jabón

Redes Sociales Progresistas “pulió” a su joya de candidato, el actor y conductor Alfredo Adame, aspirante a una diputación federal por Tlalpan. Ayer arrancó campaña en la carretera Picacho-Ajusco, pero nada aprendió de aquel audio donde dijo que se iba “a chingar 25 millones”… no de pesos sino de cubrebocas, justificó después. Su brigada de volanteo sólo brilló por un “Tú también chin… a tu madre”, que expresó para responder a un automovilista que usó su claxon para insultarlo.