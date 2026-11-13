Una visión compartida para avanzar en los objetivos energéticos de México

El sector eléctrico mexicano atraviesa un momento decisivo. En dos años se han dado pasos importantes para definir la política energética, su modelo y la planificación que traza el rumbo de su expansión en generación, redes y almacenamiento.

Este avance forma parte de un nuevo marco que fortalece la planeación vinculante y la transición energética. La Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE) establece instrumentos como el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025-2039 y el Consejo de Planeación Energética, con una visión de largo plazo y de justicia energética. A ello se suman disposiciones para integrar el almacenamiento de energía al Sistema Eléctrico Nacional y una mayor atención a las redes de transmisión y distribución, con una inversión estimada superior a 230 mil millones de pesos hacia 2030.

La oportunidad va más allá de construir centrales. Cada inversión contribuye a que una industria amplíe su producción, una nueva empresa se instale en el país y las personas cuenten con un suministro eléctrico confiable. A ello se suma la nueva demanda de la digitalización, particularmente de los centros de datos. Contar con suficiente energía e infraestructura eléctrica es y será cada vez más un factor de competitividad y de atracción de inversiones.

La transición energética debe entenderse no sólo como un proceso de descarbonización, sino también como una estrategia de desarrollo y seguridad energética. Aprovechar más los recursos solares, eólicos y otras fuentes de México permite diversificar nuestra matriz, y esa transformación requiere redes más robustas, almacenamiento y generación flexible que mantengan la confiabilidad. En este proceso, el gas natural seguirá desempeñando un papel fundamental.

Existe además una dimensión regional. México es parte de una economía norteamericana profundamente integrada, con cadenas productivas que requieren energía confiable, competitiva y cada vez más limpia. Fortalecer nuestra generación e infraestructura eléctrica no significa reducir esa integración, sino participar en ella desde una posición de mayor fortaleza, diversificación y resiliencia. Para la manufactura avanzada y la economía digital, la disponibilidad de energía pesa cada vez más al decidir dónde invertir, por lo que desarrollar más generación limpia, almacenamiento y redes es una decisión ambiental, pero también económica y estratégica.

Para que las decisiones de inversión se traduzcan en infraestructura, es necesario que la planificación vinculante, los permisos, las líneas de transmisión, las interconexiones, el financiamiento, el desarrollo social y la construcción avancen de manera coordinada. La relación con las comunidades debe acompañar este proceso desde las primeras etapas de los proyectos y durante toda su vida operativa, porque la transición será sostenible en la medida en que genere valor también para las comunidades y regiones donde se desarrolla la infraestructura.

El sector público y el privado tienen capacidades complementarias. La planeación y conducción del Estado, así como la experiencia técnica, la capacidad de ejecución, el financiamiento y la innovación de la colaboración público-privada son esenciales para alcanzar los objetivos de largo plazo y desarrollar la infraestructura eléctrica que México necesita.

Desde hace 27 años, la Asociación Mexicana de Energía (AME) ha acompañado la evolución del sector eléctrico mexicano. Hoy reunimos a 22 empresas asociadas, con más de 38,000 MW de capacidad de generación instalada, y a 35 empresas afiliadas, cuya experiencia en toda la cadena de valor nos permite sumar capacidades y encontrar soluciones junto con las autoridades. La AME ha evolucionado junto con el sector, particularmente durante los últimos seis años, y reiteramos nuestra plena disposición para sumar esfuerzos con el sector público y social en su fortalecimiento.

México ha sentado bases importantes para la evolución de su sector eléctrico, y el siguiente paso es construir sobre ellas con una visión compartida de largo plazo. Un sistema eléctrico más moderno, confiable, sostenible y competitivo no es un fin en sí mismo: es una herramienta para impulsar el desarrollo, ampliar las oportunidades y construir un mejor futuro para los mexicanos.