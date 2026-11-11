¡Every Dream Matters! Sanar para Volver a Soñar

Hablar de salud infantil implica hablar de la importancia de recibir un diagnóstico oportuno, de la esperanza de llegar al especialista indicado y que una cirugía ocurra cuando más se necesita. Una enfermedad severa, durante la infancia, puede interrumpir la capacidad de estudiar, limitar la movilidad y cambiar la dinámica familiar.

En las últimas décadas, México y Corea del Sur han consolidado puntos de encuentro, a través de la música, el entretenimiento y la cultura. Hoy, esos puentes han adquirido una nueva dimensión, a través de la alianza entre World Vision México y World Vision Corea.

Fundado en 2020, ¡Every Dream Matters!, iniciativa del productor coreano J. Y. Park, a través de JYP Entertainment, ha destinado 10 mil 010 millones de wons (7.4 millones de dólares, aproximadamente), durante 6 años, para brindar atención médica a 4 mil 489 pacientes infantiles. Este esfuerzo ha acompañado a niñas y niños de Corea, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Brasil, Mongolia y Bangladesh.

En 2025 pusieron en operación esta iniciativa en México, para impulsar una idea poderosa: “Cuando una niña o un niño recupera su salud, gana oportunidades para construir su proyecto de vida”. Así, esta alianza ha apoyado a 250 niñas, niños y adolescentes mexicanos, quienes han podido acceder a tratamientos médicos especializados: 70 por ciento ya fueron dados de alta y 30% está en seguimiento médico.

Aun cuando 250 puede parecer una cifra pequeña, cada uno de estos casos representa una posibilidad de vida y muestra que en materia de salud también, los sueños son posibles.

Recientemente, World Vision México, World Vision Corea y JYP Entertainment anunciaron un donativo de 7.5 millones de pesos para México, monto que se destinará a apoyar a niñas, niños y adolescentes, diagnosticados con enfermedades severas, quienes requieren atención especializada en oftalmología, neumología, cardiopatías, neurología, epilepsia, ortopedia, malformaciones congénitas, oncohematología, nefrología y urología.

Los tratamientos médicos se realizarán en colaboración con instituciones hospitalarias mexicanas como el Hospital Infantil de las Californias, la Fundación Arnoldo Jassen, la Fundación México sin Sordera, el Hospital Covadonga, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y el Hospital de la Ceguera “APEC”.

Más allá de atender estas enfermedades, la meta consiste en abrir la puerta a nuevos sueños, que les permitan a estos pequeños regresar a la escuela, jugar, convivir con la familia, desarrollar un talento y lo más importante: Volver a soñar.

La suma de esfuerzos entre empresas, organizaciones sociales e instituciones son herramientas poderosas para atender problemas, salvar vidas y proteger el futuro.

Los milagros ocurren cuando una niña recupera la vista; cuando un niño puede acceder a una intervención médica oportuna que su familia no podía costear; cuando un adolescente recibe tratamiento para una enfermedad compleja y cuando una familia deja de vivir entre hospitales y logra reconstruir su vida. Así, cuando las infancias tienen oportunidades de desarrollo, fortalecen su futuro, porque cada sueño cuenta.