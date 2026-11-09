La movilidad laboral responsable no se improvisa, se diseña

El campo mexicano enfrenta el desafío de asegurar la disponibilidad de fuerza laboral en un contexto marcado por la estacionalidad. La necesidad de incorporar personal durante periodos específicos del año plantea retos para la contratación formal y la movilidad laboral. En un sector que aporta el 3.36% del PIB nacional y ocupa cerca de una de cada diez personas trabajadoras del país, atender estos desafíos es fundamental para su competitividad y sostenibilidad.

Los datos ayudan a dimensionar el reto. De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, 26.8% de las y los productores tiene más de 65 años y 17.6% de las unidades de producción señala la escasez de mano de obra entre sus principales problemas.

Responder a este desafío implica reconocer las particularidades de cada ciclo agrícola y desarrollar mecanismos que permitan a las personas incorporarse al empleo formal, trasladarse hacia donde existen oportunidades y regresar en temporadas posteriores. Algunas experiencias recientes muestran que es posible avanzar en esa dirección.

LA MOVILIDAD LABORAL COMO UN CICLO

La movilidad laboral es una realidad estructural de la actividad agrícola. Miles de personas se trasladan entre estados siguiendo los ciclos de cosecha, pero el acceso al empleo formal sigue siendo un desafío.

Según la ENOE al cierre de 2025, el 89.9% de las personas asalariadas en la agricultura trabaja en la informalidad. Para muchas, las barreras comienzan antes de incorporarse al empleo, ya que cuentan con documentos de identidad incompletos o con errores y, en otros casos, tienen que realizar trámites de seguridad social, registro fiscal y apertura de una cuenta bancaria. Y, cuando la movilidad cruza fronteras, a estos requisitos se suman los trámites migratorios.

Una experiencia reciente de movilidad entre Guatemala, México y Estados Unidos contempla el reclutamiento y la capacitación en el país de origen; una temporada de empleo formal en México y, para quienes alcanzan los niveles de eficiencia de cosecha requeridos, la posibilidad de acceder a un empleo temporal en Estados Unidos con visa H-2A.

En este caso, una gran parte del esfuerzo se concentró en la ruta administrativa. Las solicitudes migratorias se presentan y pagan de manera individual, ya que el sistema no permite una opción de trámite colectivo ni gestionar varias solicitudes desde una misma conexión. A ello se suman los trámites que enfrentan las personas trabajadoras agrícolas en México: CURP, RFC, afiliación a la seguridad social y apertura de una cuenta bancaria.

La continuidad entre temporadas dejó uno de los aprendizajes más valiosos. En cada ciclo participaron 40 personas; todas concluyeron su contrato y regresaron a su lugar de origen. Diecinueve regresaron para el segundo ciclo y, entre quienes alcanzaron la meta de productividad en esa segunda temporada, 83% ya tenía experiencia en el programa.

Los ingresos de las personas participantes se multiplicaron 2.6 veces en México y hasta nueve veces en Estados Unidos. Además, alrededor del 20% fueron mujeres, una proporción poco común en los programas internacionales de movilidad agrícola. Completar una temporada, regresar al hogar y contar con la posibilidad de una nueva oportunidad contribuye a generar confianza entre las personas trabajadoras, sus familias y los empleadores.

DE EXPERIENCIAS EXITOSAS A CAPACIDADES PERMANENTES

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, que cumplió 50 años en 2024 con alrededor de medio millón de colocaciones, confirma que la movilidad funciona cuando cada actor cumple su responsabilidad de manera consistente.

El siguiente paso es construir mecanismos que faciliten y hagan más eficiente la contratación formal. Primero, conectar los registros para que una contratación active en un solo paso la CURP, el RFC y el alta en el IMSS, de modo que la formalidad sea posible desde el primer día de trabajo.

Para la movilidad internacional, sería ideal que los empleadores registrados gestionen solicitudes y pagos de manera colectiva, con ofertas validadas por la Secretaría del Trabajo, y contar con una figura migratoria para el trabajo agrícola temporal, con vigencia acorde a las temporadas y un costo proporcional. A ello debe sumarse la perspectiva de género desde el diseño en cuanto a vivienda, traslados, acompañamiento; así como el compromiso de compradores y comercializadores de reconocer en sus decisiones comerciales el costo de contratar de forma ética y formal.

El futuro del campo mexicano dependerá, en buena medida, de su capacidad para convertir la movilidad laboral en una estrategia de largo plazo. Crear rutas confiables, simplificar trámites y alinear responsabilidades permitirá que más personas encuentren en la agricultura una oportunidad de empleo formal, con condiciones que hagan viable y atractivo regresar en cada temporada.