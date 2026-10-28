Ciudad Miguel Alemán, a 76 años de emancipación

Miguel Alemán cumple 76 años en un momento decisivo. Nuestro municipio, ubicado en el corazón de la frontera tamaulipeca, ha sido históricamente un punto de encuentro, de comercio y de oportunidades. Hoy, más que celebrar únicamente el pasado, debemos reflexionar sobre el rumbo que queremos construir para las próximas décadas.

En los últimos años hemos enfrentado desafíos complejos, como cualquier municipio fronterizo. Sin embargo, hemos trabajado con determinación para garantizar condiciones de estabilidad y gobernabilidad. Tal como he señalado públicamente, en Miguel Alemán no hay violencia y se mantiene el orden gracias a la coordinación con los distintos niveles de gobierno, un esfuerzo permanente que permite fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana. La seguridad no es un destino, sino un proceso continuo, y seguiremos invirtiendo en él. Pero la seguridad, por sí sola, no define el futuro de un municipio. El verdadero motor del desarrollo es la capacidad de atraer inversión, generar empleo y modernizar nuestra infraestructura. En este 76 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de crecimiento que impulse la competitividad regional: mejores vialidades, servicios públicos eficientes, digitalización administrativa y un entorno propicio para que las pequeñas y medianas empresas prosperen.

La frontera norte es una plataforma natural para el comercio internacional. Miguel Alemán, fundado en 1950 debe aprovechar su posición estratégica para integrarse más profundamente a las cadenas logísticas y productivas que conectan a México con Estados Unidos. Esto implica fortalecer la infraestructura aduanal, promover la inversión en parques industriales y facilitar la llegada de nuevos proyectos energéticos, agroindustriales y de servicios.

También debemos mirar hacia dentro. El desarrollo económico debe ir acompañado de un desarrollo social que garantice bienestar, educación, salud y oportunidades para todas las familias. Nuestro objetivo es que cada habitante sienta que el progreso no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible en su vida cotidiana.

A 76 años de su fundación, Miguel Alemán tiene la madurez institucional y la energía social para dar un salto hacia delante. Somos un municipio con historia, pero sobre todo con futuro. Y ese futuro lo construiremos con responsabilidad, con visión y con la convicción de que esta tierra merece lo mejor.