El trabajo remoto llegó y evoluciona: urge nuevo liderazgo

IAE Business School de Argentina y Univ. Panamericana de México.

Durante décadas, la cultura laboral en México se construyó sobre una premisa tan arraigada como poco eficiente: el presentismo. En el ámbito empresarial, el desempeño tiende a asociarse más con el cumplimiento de jornadas presenciales prolongadas que con la calidad de las ideas generadas, el cumplimiento de objetivos o el alcance de los resultados. Sin embargo, una transformación silenciosa está modificando este paradigma y obligando a las organizaciones a replantear la manera en que gestionan el talento.

Los resultados de la Encuesta Regional “Trabajo remoto: “Entre la flexibilidad y la confianza” –impulsada desde el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de Argentina y el INALDE Business School de Colombia, con el apoyo de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de México y BARNA Management of School de República Dominicana–, confirman que México consolida el trabajo remoto con un enfoque centrado en resultados, autonomía y una mayor madurez corporativa.

La fotografía que ofrece este estudio resulta reveladora. El debate ya no debería concentrarse en determinar si el trabajo remoto funciona o no, sino en cómo perfeccionarlo y convertirlo en un modelo sostenible para las organizaciones. El dato de que 98% de los encuestados a escala regional alcanzó o superó sus metas laborales, con México a la cabeza de este desempeño, desafía abiertamente el mito de que la falta de supervisión presencial merma la productividad o incentiva la distracción.

Por el contrario, la distancia física ha llevado a las empresas a desarrollar métricas más maduras y a sustituir esquemas de vigilancia por una cultura basada en la confianza y la responsabilidad. No obstante, sería prematuro considerar que la transformación está concluida. Aunque las cifras muestran una elevada percepción de flexibilidad, la realidad del home office mexicano evidencia que todavía persisten prácticas y hábitos heredados del modelo tradicional.

La evolución del trabajo remoto no ha sido uniforme ni sencilla. En algunos casos, la vieja lógica de supervisión simplemente se trasladó de los espacios físicos a las plataformas digitales. Las juntas presenciales innecesarias fueron sustituidas por una saturación de videollamadas que limita la agenda del colaborador, mientras que el tradicional “ir a buscar al jefe al escritorio” se transformó en mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche. Estas prácticas pueden vulnerar sistemáticamente el derecho a la desconexión digital establecido por la propia ley de Home Office en el país, así como el derecho a la familia y a la vida personal.

¿Qué falta, entonces, para consolidar este avance? El principal reto ya no es tecnológico ni de infraestructura, sino cultural y de gestión. El eslabón que requiere mayor fortalecimiento continúa siendo la formación de mandos medios y directivos. Las organizaciones necesitan evolucionar de modelos de liderazgo centrados en la supervisión permanente a liderazgos facilitadores, capaces de coordinar equipos mediante comunicación asertiva, objetivos claros, seguimiento efectivo y una auténtica consideración por el ser humano.

Trabajar a distancia exige, además, que las empresas desarrollen procesos claros y mecanismos adecuados para evaluar el desempeño. Si una organización no puede medir los resultados de sus colaboradores sin tenerlos físicamente frente a sus directivos, el desafío no está en el trabajo remoto, sino en la capacidad de gestión de quienes dirigen.

Las empresas mexicanas que pretendan imponer un regreso masivo y ciego a la presencialidad total podrían enfrentar una consecuencia estratégica relevante: una fuga de talento sin precedentes. La discusión empresarial debería centrarse, por tanto, en identificar qué combinación de presencialidad, virtualidad, autonomía y colaboración permite alcanzar mejores resultados sin perder cohesión organizacional.

El trabajo remoto demostró que el profesional mexicano puede responder con creces cuando cuenta con autonomía para administrar su tiempo y organizar sus actividades. El siguiente paso evolutivo consistirá en consolidar esa autonomía, equilibrando los niveles de productividad con el bienestar y la salud mental de los colaboradores.

El estudio regional muestra que sostener el desempeño es posible cuando las personas cuentan con objetivos claros, un liderazgo efectivo, una comunicación fluida y las condiciones necesarias para organizar su trabajo.