El cambio demográfico que transforma el retiro en México

Durante los últimos 50 años, México ha experimentado una profunda transformación demográfica. Los cambios en la estructura de la población, junto con la evolución del sistema de pensiones, están modificando las condiciones bajo las cuales millones de personas enfrentarán su retiro. Comprender esta nueva realidad es indispensable para tomar decisiones financieras adecuadas y construir un patrimonio que permita mantener el bienestar durante una etapa de vida más prolongada.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la reducción sostenida de la fecundidad. Mientras que hace cinco décadas una mujer mexicana tenía en promedio 5.67 hijos, actualmente la tasa se ubica en alrededor de 1.84 hijos por mujer. Esta transformación refleja una sociedad distinta, con familias más pequeñas y una estructura poblacional cada vez más envejecida.

Las implicaciones van mucho más allá de las estadísticas. Tradicionalmente, una parte importante del apoyo económico y de cuidados para las personas mayores provenía de las redes familiares. Sin embargo, cuando las familias son más reducidas, esa solidaridad intergeneracional resulta más difícil de sostener. En términos prácticos, habrá menos hijos disponibles para brindar apoyo económico o cuidados a sus padres durante el retiro.

Al mismo tiempo, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Mientras que hace medio siglo una mujer al nacer podía esperar vivir aproximadamente 67.5 años y un hombre 62.2 años, actualmente estas cifras alcanzan alrededor de 79.2 años para las mujeres y 72.7 años para los hombres. Más aún, para poblaciones selectas se estima que una persona que alcanza los 65 años de edad podría vivir, en promedio, otros 22 años en el caso de las mujeres y 20 años en el caso de los hombres.

Este aumento en la longevidad es una buena noticia para el bienestar social y la salud. Sin embargo, también implica nuevos desafíos financieros. Vivir más años significa que los recursos acumulados para el retiro deben alcanzar durante periodos más largos.

La mayor longevidad también suele venir acompañada de necesidades crecientes de atención médica. Conforme aumenta la edad, es más frecuente la presencia de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes. Por ello, no sólo se requieren recursos para sostener el nivel de vida durante más tiempo, sino también para afrontar necesidades de salud cada vez más relevantes.

En el mismo sentido, aumenta la probabilidad de requerir apoyo y cuidados durante la vejez. Las limitaciones físicas o cognitivas propias de edades avanzadas elevan la necesidad de asistencia cotidiana y cuidados de largo plazo. Paradójicamente, esta necesidad surge en un contexto en el que las redes familiares son más pequeñas y la disponibilidad de cuidadores potenciales es menor.

A este panorama se suma un elemento fundamental relacionado con las pensiones. El grupo de trabajadores afiliados al IMSS que actualmente tiene entre 40 y 49 años de edad representa casi la cuarta parte de los cotizantes activos. En los próximos años, la mayoría de ellos se retirará bajo las disposiciones de la Ley de 1997. Para muchos integrantes de esta generación, el nivel de cobertura pensionaria podría ser sensiblemente menor al observado en generaciones anteriores, debido a que el incremento en las aportaciones a las cuentas individuales de AFORE, implementado gradualmente entre 2023 y 2030, sólo beneficiará una parte reducida de su trayectoria laboral.

Todos estos factores evidencian la necesidad de fortalecer la cultura financiera de nuestra sociedad. Ya no es suficiente limitarse a conocimientos básicos relacionados con el gasto, el ahorro, la inversión, el uso responsable del crédito o la elaboración de presupuestos. También resulta indispensable comprender temas más complejos, como la identificación de los principales proyectos financieros de vida, incluido el retiro, la determinación de niveles adecuados de ahorro y la selección de mecanismos eficientes para invertir y hacer crecer el patrimonio.

La realidad demográfica y pensionaria del país exige una ciudadanía mejor informada. Tomar decisiones financieras acertadas en el presente puede mejorar significativamente el bienestar futuro. Asimismo, contar con mayor conocimiento permite administrar adecuadamente el patrimonio familiar, evaluar alternativas laborales y construir una estrategia para una vida cada vez más larga.

El retiro ya no puede considerarse un tema distante. Para millones de mexicanos será uno de los retos financieros más importantes de su vida. Ante el escenario actual, sólo con mayor información, planeación y educación financiera podremos afrontar con éxito el desafío del retiro.