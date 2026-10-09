En 2026 inicia el despegue de CoDi

Recientemente se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos así como la circular de Banco de México que busca simplificar y estandarizar las transferencias electrónicas desde aplicaciones móviles, con lo que se materializan los esfuerzos para impulsar más el uso de CoDi como medio de pago en el país.

La nueva normativa abre la posibilidad de mejorar la experiencia de los usuarios de la banca al momento de utilizar CoDi y en general el SPEI: ahora les será más fácil y rápido utilizarlo, dentro de las distintas aplicaciones bancarias que existen en el país.

¿Qué sucedía? Que en el país hay más de 50 aplicaciones bancarias y que el encontrar cómo utilizar CoDi para cobrar o pagar implicaba, dependiendo de la oferta bancaria, pocos o varios clics. La experiencia de uso podía parecer más complicada de lo que en realidad era.

Hoy, con las nuevas disposiciones oficiales trabajadas en conjunto con la banca, se espera que esta experiencia sea más homologada, más “parecida” o con prácticamente el mismo número de clicks a dar en la aplicación bancaria para pagar o cobrar.

Este cambio que parece sencillo puede hacer la gran diferencia: es posible que veamos a más negocios pequeños trasladándose del “se reciben transferencias” a cobrar con CoDi, lo cual implicará que no necesiten ya compartir su número de cuenta o que el cliente lo ingrese en su app para pagar. Así, grandes empresas y pagos entre personas podrán enviarse cada vez más los códigos QR por mail o por Whats para pagarse entre sí.

CoDi no ha despuntado aún de forma masiva como lo han hecho ya sus homólogos en Brasil (PIX), en India (UPI) y en diferentes países de Asia, a casi seis años de su arranque. Sin embargo, es importante recordar que empresas de diferentes industrias ya lo estén utilizando con una importante reducción en costos, aumento de ventas y sobre todo, menor uso de efectivo. El uso de efectivo, cabe recordar, es el costo de operación más caro que existe en las empresas, pues implica traslados, seguridad, etc.

Estos son algunos datos mitos y realidades de CoDi, en la actualidad:

Mito. Se utiliza sólo en ciudades y niveles socioeconómicos altos.

Realidad. Los tres estados con mayor aceptación son Yucatán, Oaxaca y Puebla.

Mito. No todos los bancos lo ofrecen.

Realidad. Todos los bancos con más de 3,000 cuentas bancarias lo tienen que ofrecer a sus clientes.

Mito. Tarda en llegar el pago.

Realidad. Se compensa en promedio en seis segundos (Banxico).

Mito. La plataforma es insegura.

Realidad. Es la misma plataforma de SPEI, es decir, tiene el más alto estándar de seguridad.

Mito. No es válido para montos grandes.

Realidad. Permite aceptar hasta 52,200 pesos.

Mito. Sólo se puede usar entre personas.

Realidad. Puede ser implementado en empresas, en misceláneas, en pago de impuestos, etc.

Mito. Se ha dicho que no tiene casos de uso exitosos.

Realidad. Hoy hay muchos casos de éxito implementados y probados en diversos sectores y estados del país. Ya iremos platicando de ello.