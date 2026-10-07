La arquitectura de la movilidad patrimonial

La próxima gran ventaja competitiva no estará únicamente en los mercados financieros. Estará en la capacidad de una familia para decidir desde qué jurisdicción construir su futuro.

Durante décadas aprendimos a medir el patrimonio de una manera relativamente sencilla. Sumábamos empresas, inmuebles, inversiones financieras, liquidez y algunos activos alternativos. Con esos elementos construíamos el balance patrimonial de una familia y, en buena medida, su capacidad para enfrentar el futuro.

Hoy esa fórmula ya no alcanza para explicar quién está realmente mejor preparado para competir en una economía global. La razón tiene menos que ver con los mercados financieros y más con un fenómeno mucho más profundo: la geografía.

Hace unos meses, el Departamento de Estado de Estados Unidos recordó una frase que, quizá, pasó desapercibida para muchos, pero para algunos tiene enormes implicaciones: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”.

Esa afirmación, aparentemente jurídica, refleja una realidad mucho más amplia. Nunca las economías de Norteamérica habían estado tan integradas. Las cadenas regionales de suministro, la inversión privada, la relocalización industrial (nearshoring) y el intercambio permanente de talento han convertido a la región en uno de los espacios económicos más dinámicos del planeta. Sin embargo, mientras las empresas operan cada vez con menos fronteras, las personas siguen dependiendo de autorizaciones jurídicas sujetas a estándares de cumplimiento cada vez más estrictos. En otras palabras, los negocios se internacionalizan más rápido que la movilidad de quienes los dirigen.

Para un empresario o un alto ejecutivo, una visa de negocios representa mucho más que un documento migratorio. Es la posibilidad de asistir a una reunión de consejo, supervisar una inversión, negociar una adquisición o responder personalmente ante un cliente estratégico. Cuando este acceso depende exclusivamente de una autorización temporal, el riesgo deja de ser administrativo y comienza a convertirse en un asunto estratégico.

Lo que observo entre familias empresarias y altos ejecutivos ya no responde únicamente al deseo de proteger riqueza. Responde a la necesidad de ampliar las alternativas disponibles para la siguiente generación. En la próxima década presenciaremos el Great Wealth Transfer, la mayor transferencia intergeneracional de riqueza de la historia. Decenas de billones de dólares cambiarán de manos entre generaciones. Sin embargo, sospecho que el verdadero desafío no consistirá únicamente en transferir activos. Consistirá en ampliar alternativas; alternativas para invertir, alternativas para emprender, alternativas para desarrollar talento, alternativas para elegir dónde construir el siguiente capítulo de una historia familiar.

Es precisamente ahí donde comienza a tomar forma un concepto que desde hace algún tiempo he llamado movilidad patrimonial. No hablo de migrar por migrar ni de abandonar el país de origen. Hablo de ampliar la capacidad de una familia para decidir dónde quiere invertir, emprender, educar a sus hijos y desarrollar patrimonio durante varias décadas. La diferencia puede parecer sutil, pero cambia completamente la conversación. La diversificación patrimonial distribuye riesgos entre distintos activos, mientras que la movilidad patrimonial amplía las alternativas disponibles para una familia.

No es casualidad que el Henley Private Wealth Migration Report 2026 proyecte que este año alrededor de 165 mil personas de alto patrimonio cambiarán de residencia, la cifra más alta registrada hasta ahora. Tampoco es casualidad que el dólar continúe representando más de la mitad de las reservas internacionales reportadas por el Fondo Monetario Internacional. Detrás de ambas tendencias existe una misma lógica: los grandes patrimonios ya no buscan únicamente mejores rendimientos; buscan ampliar su margen de decisión.

Dentro de esa arquitectura existen distintos instrumentos previstos por la legislación de cada país. En Estados Unidos, uno de ellos es el programa federal EB-5, creado por el Congreso para atraer inversión privada hacia proyectos que generan empleo. Desde mi perspectiva, su relevancia no radica únicamente en su dimensión migratoria, sino en que ejemplifica cómo una herramienta jurídica puede integrarse dentro de una estrategia patrimonial mucho más amplia.

Con frecuencia escucho que estamos entrando en una etapa de desglobalización. Mi impresión es distinta. No creo que la globalización esté desapareciendo, creo que está madurando. Los gobiernos fortalecen sus mecanismos de supervisión. Las empresas profesionalizan sus estructuras internacionales. Las familias comienzan a planear con décadas de anticipación el desarrollo de la siguiente generación.

Quizá la transformación más importante no ocurra en los mercados financieros, sino en nuestra propia definición de patrimonio. Porque la verdadera ventaja competitiva ya no consistirá únicamente en acumular más riqueza. La mayor herencia que una familia puede dejar hoy no es únicamente un patrimonio.

Es un mayor número de alternativas para la siguiente generación. Quizá esta sea la forma más moderna de entender la riqueza en un mundo donde la movilidad dejó de ser un privilegio accesorio para convertirse en un activo estratégico.