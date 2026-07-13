¿Quién gobierna los algoritmos ?

El desarrollo de una sociedad no se mide únicamente por sus índices macroeconómicos o su capacidad tecnológica y de automatización, sino por la solidez ética de sus instituciones.

Hoy, cuando la tecnología redefine la velocidad de la administración pública, cobra especial vigencia el llamado de la encíclica “Magnifica humanitas” del Papa León XIV. Este documento, nos convoca a reflexionar sobre la dignidad humana como el eje central de toda estructura social y política, un principio que desde el Gabinete de Buen Gobierno hemos asumido como una brújula irrenunciable.

Frente a la tentación de caer en el paradigma tecnocrático, donde el ciudadano corre el riesgo de convertirse en un frío dato estadístico, la gestión pública moderna debe reivindicar la política del orden, la legalidad y la responsabilidad etc.; recuerdo que recientemente expuse en estos espacios editoriales sobre el decálogo del desarrollo, del peruano Octavio Mávila Medina que habla precisamente de una serie de actitudes y valores ciudadanos que distinguen países desarrollados sobre los subdesarrollados. Nuevo León se consolida como un polo de desarrollo global, pero este crecimiento carecería de sentido si no se cimenta en una justicia social tangible. No podemos permitir que las plataformas digitales o los algoritmos institucionales aíslen a la autoridad de las necesidades reales de la población; la tecnología debe ser siempre un vehículo para el bienestar, jamás un fin en sí mismo.

La adopción de la inteligencia artificial y los sistemas de gobernanza digital abren horizontes inéditos, pero también imponen la obligación de una estricta custodia humana. La trazabilidad y la transparencia en el uso de estas herramientas son fundamentales para evitar sesgos, desinformación o la despersonalización del servicio público. Siguiendo la metáfora de la reconstrucción colaborativa, el Buen Gobierno exige la articulación transversal de todas las secretarías bajo un solo propósito: edificar un tejido social robusto donde la ética guíe el destino de cada peso presupuestal y de cada política pública. El progreso de nuestro estado se construye y se consolida con conductas integrales y resultados verificables. La verdadera modernización institucional radica en subordinar el avance tecnológico a la dignidad ontológica de las personas. Solo a través de una gobernanza humanista, transparente y apegada a la ley, garantizaremos que el dinamismo económico de Nuevo León se traduzca en una prosperidad compartida para todos. Todos los días en el gobierno estatal, trabajamos para que el progreso y el desarrollo inédito que estamos viviendo, se subordine a la ética y la justicia distributiva para garantizar prosperidad real y evitar la exclusión social.