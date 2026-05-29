México: el problema no es la estabilidad, sino el crecimiento

El reciente cambio de perspectiva de la calificación soberana de México por parte de S&P Global Ratings, de estable a negativa, no debe interpretarse como una señal de crisis ni como un riesgo inmediato de perder el grado de inversión.

México mantiene como fortalezas macroeconómicas importantes políticas fiscales y monetarias prudentes, un régimen cambiario flexible y una posición externa relativamente sólida.

Pero el mensaje detrás de la decisión sí merece atención. Lo que S&P está señalando es algo más estructural: los márgenes económicos y fiscales se están estrechando.

Durante muchos años, México fue visto como una economía con bajo crecimiento, pero con suficiente estabilidad macroeconómica como para compensarlo.

El problema es que hoy ambas variables empiezan a interactuar de forma más incómoda.

El bajo crecimiento ha dejado de ser solo una limitante económica y comienza a convertirse también en una restricción fiscal y crediticia.

La economía mexicana evitó una recesión en 2025, pero creció apenas 0.8 por ciento.

Y aun considerando una recuperación moderada en 2026, México seguirá siendo probablemente la economía de menor crecimiento entre los principales países de América Latina.

El dato más preocupante no es solo el bajo crecimiento, sino su carácter estructural.

La inversión continúa débil, la productividad permanece estancada y persisten importantes obstáculos internos, como la incertidumbre jurídica, los problemas de seguridad y los cuellos de botella en infraestructura crítica, especialmente en energía y agua.

Paradójicamente, esto ocurre en un momento en que México debería estar capitalizando una oportunidad histórica derivada de la reorganización de las cadenas globales de suministro.

Si bien las exportaciones manufactureras, especialmente las vinculadas a tecnología, han mostrado gran dinamismo, buena parte de ellas sigue dependiendo de procesos de ensamblaje con alto contenido importado, lo que limita el valor agregado nacional y la derrama sobre el resto de la economía.

En paralelo, la consolidación fiscal enfrenta restricciones cada vez más evidentes.

El gobierno ha logrado reducir el déficit desde los elevados niveles observados en 2024, pero continuar reduciéndolo será cada vez más complejo en un entorno de bajo crecimiento.

El gasto social continúa expandiéndose, el pago de intereses consume una mayor proporción del presupuesto y Pemex sigue representando una presión importante para las finanzas públicas.

Aquí aparece uno de los principales dilemas económicos de los próximos años: cómo impulsar inversión e infraestructura sin comprometer la consolidación fiscal.

El problema es que, en la práctica, la inversión pública suele ser el componente más fácil de recortar cuando las cuentas fiscales se deterioran.

La deuda pública de México todavía luce manejable en comparación con otros países emergentes, por lo que el problema no está en el nivel actual, sino en la trayectoria que comienza a dibujarse.

Las agencias calificadoras parecen estar enviando el mismo mensaje: el país aún conserva espacio, pero la paciencia empieza a agotarse.

Por eso, el cambio de perspectiva de S&P debe entenderse menos como un juicio sobre el presente y más como una señal de advertencia sobre el futuro.

México no enfrenta hoy una crisis macroeconómica. Pero sí enfrenta un riesgo más silencioso: quedar atrapado en un entorno de bajo crecimiento, menor espacio fiscal y creciente dependencia de factores externos.

Y quizá ahí está el punto más importante.

El principal desafío económico de México no está fuera del país.

Está dentro de casa.