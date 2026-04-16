Más trabajo, menos reflector: El nuevo rol de la representación sectorial

Presidente de FECOMEX.

En una era donde la visibilidad mediática suele confundirse con el éxito, es imperativo recordar que la fuerza de las instituciones no se construye bajo los reflectores, sino a través de la confianza, la apertura y la inclusión de sus agremiados. La representación sectorial —esa tarea de articular intereses y defender causas comunes— exige hoy tres condiciones innegociables: transparencia absoluta, resultados tangibles e interlocución efectiva con el sector empresarial y gubernamental.

La transparencia no es un eslogan; es la base de una legitimidad que no se puede simular. En un país donde el comercio, los servicios y el turismo sostienen el empleo y el desarrollo, las instituciones gremiales deben ser faros de claridad. Sin embargo, la representación no puede limitarse a comunicados vacíos o planeaciones sin sustento técnico; debe evolucionar para ser el motor que impulse los ejes económicos estratégicos de nuestras regiones. No basta con administrar lo existente: debemos proyectar el crecimiento, identificar ventanas de oportunidad y dotar al empresario de herramientas reales para competir.

Para lograrlo, los organismos empresariales debemos asumir nuestra función como un instrumento de enlace técnico y propositivo con los tres niveles de gobierno. Este vínculo no debe ser un ejercicio de relaciones públicas que termine en una foto, sino un canal institucional para alinear las políticas públicas con las necesidades reales del mercado. Somos el puente necesario para transformar las demandas del sector en soluciones normativas y proyectos de infraestructura que generen certidumbre.

El riesgo de priorizar el protagonismo mediático es perder de vista la misión: representar, no figurar. Es lamentable que, en ocasiones, el apoyo al empresario se diluya en proyectos superficiales o publicaciones que funcionan más como álbumes sociales que como fuentes de análisis. Esa práctica erosiona la credibilidad y desvía recursos que deberían destinarse a fortalecer a quienes producen y generan valor.

Menos reflector y más trabajo significa apostar por consensos sin estridencias. La historia nos enseña que las instituciones que se alejan de la transparencia y de su función económica terminan por debilitarse. Por el contrario, cuando mostramos con hechos cómo influimos en la agenda nacional, nos convertimos en referentes de estabilidad.

La verdadera medida del liderazgo institucional no es la frecuencia con la que aparecemos en prensa, sino nuestra capacidad de ser el eslabón que conecte el potencial de nuestras empresas con las decisiones gubernamentales. Solo con transparencia y una visión clara de impulso económico lograremos que el comercio, los servicios y el turismo sigan siendo los pilares de la prosperidad en México.