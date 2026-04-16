Crece Mi Negocio, del esfuerzo de emprender a la posibilidad de crecer

Vicepresidente de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de COPARMEX.

Hoy se conmemora el Día del Emprendimiento. Para muchos puede ser solo una fecha más en el calendario. Para otros, es el recordatorio de una decisión que cambia la vida: abrir un negocio, sostenerlo y hacerlo crecer en un entorno que pocas veces juega a favor.

En México, emprender es una necesidad, una vocación y, en muchos casos, una apuesta personal que implica riesgo, esfuerzo y resiliencia todos los días.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía mexicana. 5.5 millones de unidades económicas generan casi 28 millones de empleos, y más del 70% de esos trabajos dependen directamente de las MiPyMEs. Son la tiendita de la esquina, el taller mecánico, el restaurante familiar, el salón de belleza. Son negocios que no salen en los titulares, pero sostienen al país.

Y, sin embargo, emprender en México sigue siendo un camino cuesta arriba.

La informalidad sigue creciendo, el acceso a financiamiento es limitado, la digitalización no llega con la velocidad necesaria y, sobre todo, falta acompañamiento real. Porque una cosa es abrir un negocio, y otra muy distinta es saber cómo hacerlo crecer, cómo volverlo competitivo y cómo sostenerlo en el tiempo.

Durante años, el ecosistema emprendedor se llenó de discursos, de buenas intenciones y de programas que no siempre aterrizaban en la realidad de quien está detrás de un mostrador o de una pequeña operación.

Desde COPARMEX entendemos ese reto porque lo vivimos todos los días. Somos emprendedores, sin importar el tamaño de nuestras empresas. Sabemos lo que implica pagar nómina, enfrentar la incertidumbre y tomar decisiones con información incompleta.

Por eso nació la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento, FIIE, un espacio diseñado no para inspirar desde la distancia, sino para acompañar desde la práctica. Este año, más de 8 mil participantes encontraron herramientas, soluciones y aliados para fortalecer sus negocios.

El verdadero desafío es el día después. ¿Qué pasa cuando el emprendedor regresa a su negocio? ¿Cómo sigue avanzando? ¿Quién lo acompaña?

Es en ese punto donde damos el siguiente paso con Crece Mi Negocio, una plataforma impulsada por inteligencia artificial. Este ecosistema está diseñado para atender necesidades concretas: evaluar la situación de una empresa, definir una ruta de crecimiento, desarrollar capacidades clave y enlazar con aliados estratégicos que hagan posible avanzar.

Esta iniciativa es más que un proyecto digital; es una apuesta de COPARMEX para que cualquier emprendedor, sin importar el tamaño de su negocio o la región donde se encuentre, tenga acceso a información útil para fortalecer, innovar y crecer.

La meta es acompañar a 100 mil MiPyMEs en todo el país. Porque emprender no debería ser un camino solitario.

Hoy la tecnología permite algo que antes era impensable: acercar conocimiento, herramientas y redes de apoyo a cualquier negocio, sin importar su tamaño o ubicación. Esa es la oportunidad que tenemos frente a nosotros.

Fortalecer a las MiPyMEs es una estrategia de país. Cada negocio que crece genera empleo, dinamiza su comunidad y construye desarrollo desde lo local.

En el contexto actual, donde México tiene la oportunidad de integrarse con mayor fuerza a las cadenas globales de valor, el papel de las pequeñas empresas es aún más relevante. No hay crecimiento sostenible sin ellas.

Por eso, en el Día del Emprendimiento, más que celebrar, toca reconocer y actuar.

Reconocer a quienes todos los días levantan la cortina de su negocio y apuestan por salir adelante. Y actuar para que ese esfuerzo no dependa únicamente de la voluntad individual, sino de un entorno que realmente acompañe, impulse y facilite el crecimiento.

Porque emprender en México seguirá siendo difícil.

Pero hoy, más que nunca, puede ser posible crecer.

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