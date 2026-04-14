Telcos: de operadores de red a arquitectos de datos

En general, relacionamos a las empresas de telecomunicaciones con infraestructura, cobertura o red. Sin embargo, esta definición hoy queda corta, no es que lo anterior ya no sea relevante, sino que ya no es lo único que importa.

Hoy el verdadero activo estratégico de una telco ya no está solo en la fibra o en la densidad de sus antenas, sino en la cantidad y calidad de datos que genera en tiempo real. Pero tenerlos no es lo mismo que entenderlos y usarlos bien.

Cuando se habla de telecomunicaciones, suele subestimarse la cercanía que existe con la vida cotidiana del usuario. Pocas industrias tienen esa frecuencia de contacto y nivel de profundidad. Una telco sabe quién es su cliente y cuándo se conecta, cuánto consume, desde dónde, qué tipo de uso le da y cómo cambian esos patrones en el tiempo.

Observar estos datos hace toda la diferencia. Mientras otras industrias dependen de encuestas, cookies o interacciones esporádicas, en las telecomunicaciones se opera con flujos constantes de información. Cada llamada, cada sesión, cada cambio de ventana genera señales. Es una película en tiempo real.

Desde ese lugar nuestra industria tiene una ventaja clara para ser más que proveedores de conectividad y llegar a ser plataformas de inteligencia. Para lograrlo hay que entender que el valor no está en el volumen. Durante mucho tiempo, la conversación sobre data se centró en la acumulación, como si esto implicara más valor, pero hoy sabemos que no funciona así.

Hay organizaciones con dimensiones masivas de información que siguen tomando decisiones con lógica intuitiva o, incluso, con inercias operativas. No porque no tengan activos, sino porque no han resuelto cómo traducirlos en decisiones concretas.

El reto estratégico implica responder preguntas como ¿qué decisiones queremos mejorar con datos?, ¿dónde están los puntos de fricción más relevantes para el cliente?, ¿qué señales realmente anticipan comportamiento y cuáles solo describen el pasado?

Uno de los errores más comunes es quedarse en la segmentación tradicional. Agrupar clientes por edad, ubicación o tipo de plan es útil, pero limitado. Describe quién es el cliente, no qué va a hacer.

El salto ocurre cuando la data se usa para anticipar necesidades y oportunidades antes de que se conviertan en reclamos o pérdida de usuarios. Esas señales ya existen, pero se requiere mejor interpretación.

En telecomunicaciones esto es especialmente relevante porque los patrones de uso son altamente predictivos. Cambios sutiles en consumo, en movilidad o en interacción suelen ser señales tempranas de algo más grande. El problema es que muchas veces esas señales no están conectadas con decisiones operativas.

Convertir datos en inteligencia accionable no es solo un tema de tecnología. Si cada área interpreta la data de forma aislada el resultado es fragmentación, por eso creo que la conversación debería cambiar. No se trata de preguntarnos si las telcos pueden usar mejor estos assets, hay que asumir que tenemos un rol en el ecosistema más amplio.

Hoy existe la posibilidad de diseñar sistemas donde la data no solo explique lo que pasó, sino que determine lo que sigue. Convertirnos en arquitectos de datos implica diseñar flujos de información útiles, priorizar decisiones e integrar la información en la operación diaria.

Sobre todo, hay que entender que el valor no está en saber más del cliente, sino en hacer algo relevante con ese conocimiento. Porque para el usuario, toda esa ingeniería es invisible. Lo único que queda a la vista es si lo entiendes, si le facilitas la vida y si le entregas valor en el momento correcto. Los datos no enamoran; las decisiones, sí.