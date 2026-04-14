Panorama, tendencias y desafíos de M&A en 2026

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en México inició 2026 con señales mixtas, pero alentadoras. Si bien el número de transacciones registradas en los primeros meses del año disminuyó respecto al mismo periodo del año anterior, los montos revelados crecieron de manera significativa, tanto en términos mensuales como acumulados. Estas cifras reflejan un mercado que, aunque más selectivo en el número de operaciones, concentra transacciones de mayor envergadura y se inserta en un contexto global de profunda transformación.

El panorama global: un mercado activo, pero desigual

A nivel internacional, el mercado de M&A se mantiene activo, pero con mayor cautela y selectividad. De acuerdo con el análisis presentado por el Corporate Transactions Group del World Law Group, las condiciones macroeconómicas, los desarrollos geopolíticos y las presiones regulatorias están configurando un entorno en el que las transacciones toman más tiempo, requieren una estructuración más cuidadosa y avanzan con un enfoque más agudo en los riesgos.

En América Latina, se observó un 2025 más lento, con actividad limitada a transacciones estratégicas, aunque existe un creciente optimismo para 2026, respaldado por inversionistas que buscan diversificarse en nuevos mercados.

La estructuración como herramienta clave ante la incertidumbre

En el entorno actual, la estructura de las operaciones está desempeñando un papel cada vez más relevante para salvar las brechas de valuación y gestionar la incertidumbre. Mecanismos como los earn-outs y otras herramientas de precio contingente son más comunes cuando compradores y vendedores difieren sobre el desempeño futuro de los activos. Asimismo, los seguros de garantías e indemnizaciones (Warranty & Indemnity Insurance) se utilizan con mayor frecuencia para gestionar la exposición al riesgo y facilitar salidas más limpias.

La debida diligencia cobra mayor importancia y frecuentemente comienza en etapas más tempranas del proceso. En operaciones transfronterizas, las consideraciones regulatorias moldean la estrategia desde el inicio, reflejando el impacto que las aprobaciones y la sensibilidad de ciertos sectores pueden tener en una operación.

El escrutinio regulatorio: una realidad transversal

Uno de los temas que más atención demanda en la práctica actual de M&A es el creciente escrutinio regulatorio en múltiples jurisdicciones. La Unión Europea ha anunciado que actualizará sus normas sobre fusiones por primera vez en más de dos décadas, buscando adaptar el marco de competencia a la evolución de los mercados globales, la concentración empresarial y la transformación tecnológica.

Para México, estos cambios tienen implicaciones directas. Las fusiones y adquisiciones de alcance global suelen requerir autorizaciones en múltiples jurisdicciones, por lo que modificaciones en el régimen europeo pueden influir en la estructuración de operaciones que involucren activos o compañías con presencia en México. Además, los estándares y metodologías desarrollados por autoridades de competencia europeas suelen servir como referencia para reguladores en distintos países, incluidos aquellos en América Latina.

Perspectivas para el resto de 2026

El panorama de fusiones y adquisiciones para el resto de 2026 se presenta con oportunidades claras pero en un entorno que demanda mayor sofisticación. La actividad se concentra en sectores vinculados al crecimiento de largo plazo: tecnología, infraestructura digital, transición energética, recursos naturales y defensa. La consolidación, las escisiones y las transacciones de menor tamaño también mantienen dinamismo, junto con oportunidades emergentes en activos en estrés en ciertas regiones.

El mercado global de M&A no se está desacelerando, sino ajustándose a un entorno operativo más complejo. México, con su posición estratégica como puente entre Norteamérica y América Latina, y con un flujo de inversión extranjera que continúa encontrando oportunidades atractivas en múltiples sectores, se mantiene como un actor relevante en el escenario global de fusiones y adquisiciones. La sofisticación de las transacciones recientes confirma la madurez y profundidad del mercado mexicano de M&A.

Fuentes: Parte de la información económica del presente artículo proviene del Boletín de Fusiones y Adquisiciones en México ; 414 Capital - Rión— Febrero 2026.