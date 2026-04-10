Salud 3.0: Cuando la confianza se convierte en el activo más valioso

Decimos —con facilidad— que el paciente está al centro del sistema de salud. En la práctica, muchas veces no lo está. Permanece separado de actores clave por capas de intermediación, y cuando quien paga no es quien usa, los incentivos se distorsionan: se dificulta premiar la calidad, la continuidad y la buena experiencia.

A este problema responde la Salud 3.0. Se trata de un modelo en el que la salud deja de ser una secuencia de eventos aislados y se convierte en una experiencia integrada, continua y preventiva. La lógica es conectar eslabones que históricamente operaban por separado —prevención, diagnóstico, atención y financiamiento— para que funcionen como uno solo.

Este enfoque no se define por una tecnología particular. No es una app, ni un wearable, ni “la inteligencia artificial en salud”. Todo eso puede formar parte, pero no es el núcleo. Lo que realmente lo define es el rediseño de relaciones: quién interactúa con quién, quién accede a los datos, quién toma decisiones y quién responde cuando algo falla. En esencia, es un cambio de arquitectura.

En el ecosistema actual, ese rediseño resulta necesario. El paciente rara vez interactúa directamente con la industria farmacéutica o biotecnológica, y su relación con hospitales, farmacias y profesionales de la salud suele estar condicionada por quien asume el gasto del sistema. Ese modelo no sólo limita opciones; también frena dinámicas que podrían mejorar la calidad de los servicios.

El resultado es un sistema fragmentado: demasiados actores, poca coordinación y una experiencia marcada por fricción, duplicidades, retrasos y falta de continuidad. A esto se suma una limitada visibilidad para el paciente sobre las decisiones que afectan su atención.

Hacia adelante, el modelo apunta a la integración. El actor que adopte la Salud 3.0 probablemente surgirá de plataformas capaces de articular servicios clínicos, tecnológicos y logísticos. Quien logre conectar más eslabones ofrecerá una experiencia más completa y, por lo tanto, más difícil de sustituir.

En ese escenario, la atención médica podría concentrarse en una sola experiencia: consulta, monitoreo, diagnósticos y tratamiento articulados bajo un mismo entorno. El objetivo es claro: reducir fricción, disminuir traslados, simplificar procesos y mejorar la continuidad en la atención. Tecnologías como sensores y wearables permiten, además, transitar de una medicina episódica a una medicina longitudinal. Sin embargo, esta evolución tiene una base crítica: la información de la salud opera con grandes volúmenes de datos, constantes y cada vez más sensibles. La historia clínica deja de ser un expediente estático y se convierte en un sistema vivo, lo que habilita mayor prevención y personalización, pero también introduce riesgos.

Uno de los principales errores es tratar la privacidad como un tema exclusivamente legal y no como parte del diseño del servicio. En un entorno de alta conectividad, un incidente deja de ser técnico y se convierte en un evento con consecuencias humanas, reputacionales y económicas. Por ello, la discusión no se limita a qué tecnología implementar, sino a qué prácticas permiten que este sistema sea confiable.

A esto se suman dilemas profundamente humanos. El avance científico hará posible conocer diagnósticos que una persona no sabía —o preferiría no saber, por lo cual surge este derecho, además de la necesidad de acompañamiento. La personalización, en este contexto, exige responsabilidad.

La inteligencia artificial será un componente estructural de este modelo. Su potencial es amplio, pero también abre retos en responsabilidad, uso de datos y toma de decisiones. En el fondo, el diferenciador no será quién tenga el algoritmo más sofisticado, sino quién logre generar confianza.

Y la confianza no se decreta: se construye desde el diseño, con seguridad por defecto, transparencia, procesos de consentimiento claros y reglas bien definidas.

México ya empezó a moverse en esa dirección: la reforma publicada en enero de 2026 elevó la salud digital como un tema de salud pública, le dio definición legal y abrió un capítulo propio. El reto ahora es la implementación.

La Salud 3.0 no es una promesa lejana, es la oportunidad de corregir la fragmentación y, por fin, colocar al paciente en el centro de manera tangible. Sin embargo, el cuello de botella no es tecnológico, es de confianza. La tecnología ya hizo su parte: abrió la puerta. Lo que sigue no es construir más herramientas, sino reglas claras, incentivos alineados y decisiones valientes para cruzarla.

*Carla Calderon. Abogada especializada en regulación sanitaria y salud digital en Baker McKenzie