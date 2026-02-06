La Inteligencia Artificial como “terminator” de la justicia

Todo comienza por acudir a la sala de cine a ver la película Mercy (Sin piedad, en español). Una película de estreno. Se proyecta como una ilusión del futuro (ojalá sea lejano). En lo personal, se plantean más dudas que respuestas. Lo que vi en la pantalla me impresionó. Advertí un pragmatismo jurídico como fundamento de la sociabilidad humana: hay que hacer “justicia” no importando los medios y no importando quien lo haga. Eso sí, el principio rector es: la justicia pronta y expedita.

Desde el punto de vista antropológico, no debemos olvidar que la justicia es una virtud, es decir, un hábito repetitivo bueno, lo que implica que las personas pueden concretar actos justos o injustos, buenos o malos. Pero al final depende de un hacer o no hacer, de decisiones o indecisiones que a todos nos interpelan. De ejercer la libertad con responsabilidad, aún en aquellos casos en que nos pensemos irresponsables. En la película, como en la vida, hay de todo.

Ahora bien, desde el punto de vista tecnológico, es evidente que la IA está en nuestra vida. ¿Qué haremos con ella? Soy de los que piensan que hay que aprovecharla en lo que se pueda. Sin embargo, esta película y muchas otras (vgr. Minority Report), dejan ver que la inteligencia artificial quiere suplir a la inteligencia humana. Basta más que recordar “Terminator”, quien vino del futuro a matar a Sarah Connor para asegurar el exterminio futurista de la especie humana. Una paradoja.

Esa es la duda de fondo: ¿la IA puede suplir a la persona humana?

Reflexionemos en la trama de la película. Es un juicio. Hay una acusación. Pero no hay fiscales ni defensores, sólo una máquina y el acusado. Éste, tiene dos horas para intentar revertir la probabilidad de culpabilidad en su contra, teniendo en cuenta que parte de una culpabilidad del 100%.

El esquema resulta provocativo. Se trata de obtener justicia pronta y expedita; pero además, desde el punto de vista procesal, teniendo a su alcance herramientas tecnológicas que facilitan el ofrecimiento y desahogo de las pruebas en tiempo real. Esto es, sin duda, maravilloso.

Creo que, quien vea esta película podrá advertir qué existe, entre el Derecho y la IA, una relación que llegó para quedarse, pero sobre la cual habrá que seguir reflexionando, por ejemplo:

1) Lo que se advierte es que, una máquina, jamás podrá suplir la humanidad que se requiere para juzgar a cualquier persona. ¿La IA es capaz de ponderar? La respuesta parece ser afirmativa. La cuestión es si existe garantía entre que lo haga bien o mal y, en el ámbito del Derecho, si puede hacerlo correctamente.

2) Lo anterior queda de manifiesto en la medida en que, en la película, el acusado es un detective de policía. Esto tiene mucha relevancia. Pocas personas podrían reaccionar y responder a una situación de ese tipo. Si no fueran detectives, juristas, fiscales, jueces, es decir, si no tuvieran conocimiento de lo que implica un caso de imputación penal y criminal, ¿los ciudadanos sin conocimiento jurídico o en criminalística podrían gestionar su caso frente a una IA? Recordemos que no existen fiscales ni defensores en la película. Eres tú el acusado y sólo tienes enfrente a la IA como jueza.

Por tanto, queda cuestionarnos, por un lado:

1) ¿Nos gustaría una justicia de ese tipo y modo?

2) ¿Sabríamos quiénes controlan a este tipo de máquinas?

3) ¿Será mejor una justicia pronta y expedita a pesar de que no sea justicia?

En suma. ¿Quién controla a quién?

Refiriéndome nuevamente a Terminator, considero que en la saga “Derecho - IA”, existirá siempre un personaje como el de Kyle Reese. Ese soldado de la Resistencia que viaja al pasado para proteger a Sarah Connor, la madre de su futuro líder, John Connor, de un Terminator.

Siguiendo con la analogía, Sarah Connor es la justicia, su hijo John es lo justo y Kyle Reese es la prudencia.

La IA es una herramienta que debemos utilizar los juristas. Debemos sacarle provecho. El tema es cómo, hasta dónde y en qué medida.

Podrá ayudarnos, sin duda; pero estoy convencido de que nunca podrá suplirnos. De ser así, la IA será el terminator de nuestra principal aspiración: la justicia.

Dr. Francisco Vázquez Gomez, Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.