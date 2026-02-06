Después de la FIIE el futuro empezó a tomar forma

Hay momentos en los que el debate público se queda atrapado en diagnósticos repetidos. Sabemos qué duele, qué falta y qué urge, pero pocas veces logramos convertir esa claridad en rutas concretas. En el mundo empresarial eso ocurre con frecuencia: hablamos de innovación, de emprendimiento y de MiPyMEs como el corazón de la economía, pero no siempre construimos los espacios donde esas palabras se vuelven decisiones, herramientas y resultados.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento de COPARMEX nace justamente de esa incomodidad. De la convicción de que el futuro productivo de México no se decreta ni se improvisa, se diseña. Y se diseña escuchando a quienes todos los días sostienen sus negocios en entornos complejos, con talento, con riesgo y con una enorme vocación de trabajo.

Las MiPyMEs no piden discursos inspiradores; piden condiciones. Acceso a información clara, a financiamiento posible, a tecnología útil, a acompañamiento real. Piden reglas que se cumplan, trámites que no ahoguen y oportunidades para integrarse a cadenas de valor que hoy siguen siendo inaccesibles para muchos. Ahí es donde la FIIE encuentra su sentido más profundo: no como evento, sino como punto de encuentro entre necesidades reales y soluciones aplicables.

He visto cómo, edición tras edición, la FIIE se convierte en un espacio donde el empresario deja de estar solo. Más de 17 mil asistentes en los últimos años no llegaron a escuchar promesas, llegaron a comparar opciones, a preguntar sin rodeos, a entender cómo profesionalizar su operación o cómo dar el siguiente paso. Más de 100 conferencias y talleres por edición no buscan impresionar, buscan servir. Y los encuentros B2B, las citas con incubadoras y el alcance digital no son cifras para presumir, son puertas que se abren.

La edición 2026 representa un paso adicional. No solo por la calidad del contenido o por la diversidad de voces que estarán presentes, sino por el mensaje de fondo: la innovación no es patrimonio de unos cuantos. La inteligencia artificial, la digitalización, el liderazgo y la internacionalización no son conceptos lejanos para las MiPyMEs; son herramientas necesarias para competir y sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.

Por eso el lanzamiento de Crece Mi Negocio es especialmente relevante. Convertir la FIIE en un ecosistema permanente, apoyado en tecnología y alianzas, es reconocer que el crecimiento empresarial no ocurre en dos días. Requiere diagnóstico, acompañamiento y decisiones informadas a lo largo del tiempo. Requiere comunidad.

Desde COPARMEX creemos en un modelo de desarrollo donde el empresario no es espectador, sino protagonista. Donde la innovación se vincula con la productividad, y la productividad con mejores empleos y bienestar. La FIIE es una expresión concreta de esa visión: menos laberintos, más rutas claras; menos discursos, más herramientas.

Después de la FIIE, el futuro deja de ser una idea abstracta. Empieza a tomar forma en cada negocio que se atreve a crecer con información, con tecnología y con propósito. Y eso, en un país que necesita más empresas fuertes y más confianza en sí mismo, no es menor.

Pedro Estrella Casillas

Vicepresidente Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de COPARMEX.