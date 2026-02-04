Construir respetando el agua

En los últimos años, México ha acelerado el paso en materia de infraestructura. Trenes, carreteras, desarrollos urbanos, parques industriales y megaproyectos energéticos transforman el territorio. Sin embargo, una pregunta fundamental empieza a cobrar más peso en la opinión pública: ¿estamos construyendo cuidando el agua?

La respuesta no es uniforme. Por un lado, existen casos preocupantes donde las obras públicas impactan de forma negativa cuerpos de agua, acuíferos o ecosistemas clave. Pero por otro, cada vez hay más ejemplos de gobiernos locales, estatales y dependencias federales que apuestan por modelos de desarrollo con respeto ambiental. La clave está en entender que la infraestructura y la protección del agua no son caminos opuestos, sino complementarios. Y esa es la visión que debemos impulsar como país.

Recientemente, la ONU advirtió que el mundo ha entrado en una “bancarrota hídrica global”. Ya no se trata sólo de estrés hídrico en regiones específicas: usamos más agua de la que se repone naturalmente, y casi el 70% de los acuíferos del planeta están disminuyendo. México no es ajeno a este fenómeno. La sobreexplotación de mantos freáticos, la contaminación por descargas urbanas o industriales, y el crecimiento urbano sin planeación han puesto en riesgo a millones de personas.

El desarrollo ya no puede divorciarse de la gestión hídrica. Cualquier obra pública, por pequeña o monumental que sea, debe incorporar criterios de sustentabilidad, manejo responsable del agua, reuso, infiltración pluvial, protección de cauces y drenajes adecuados.

Un caso que ha levantado polémica es el del Tren Maya. Ambientalistas denunciaron que las columnas submarinas instaladas en tramos del tren están generando filtraciones de cemento en cuevas subterráneas en Quintana Roo. Esta zona es hogar de cenotes y ríos subterráneos únicos en el mundo. La filtración, aunque puntual, abre el debate sobre los riesgos de intervenir ecosistemas frágiles sin estudios ambientales robustos ni supervisión adecuada.

Lejos de rechazar el desarrollo, lo que estas voces piden es responsabilidad técnica y respeto ambiental, algo que debe volverse norma en todo el país. Los errores no deben repetirse. La ingeniería mexicana tiene la capacidad de innovar, adaptarse y corregir.

Afortunadamente, también hay casos que muestran que sí es posible construir protegiendo el agua. En Morelia, el fortalecimiento del Organismo Operador de Agua Potable (OOAPAS) ha permitido modernizar la infraestructura hídrica sin poner en riesgo los mantos freáticos. La ciudad ha invertido en sistemas de detección de fugas, automatización de redes, captación pluvial y mejora del tratamiento de aguas residuales. Esto no sólo mejora el servicio, sino que protege al medio ambiente y genera confianza en la ciudadanía.

Además, durante la Convención Nacional ANEAS 2025, Morelia compartió su modelo de colaboración entre municipio y organismos operadores, demostrando que se puede avanzar hacia un modelo integral de infraestructura hídrica que combine inversión, tecnología y sustentabilidad.

La obra pública no puede ser sinónimo de destrucción ambiental. México tiene el talento técnico, la conciencia social y los marcos legales para hacer las cosas bien. Lo que necesitamos es voluntad política, transparencia y planificación de largo plazo.

Que el 2026 sea el año en que dejemos atrás el falso dilema entre desarrollo y naturaleza. Porque cuidar el agua no es un obstáculo para crecer: es la única forma de hacerlo con futuro.