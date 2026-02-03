Diálogos controvertidos entre Foros Económicos Mundiales y el arranque del 2026

Si bien el final del 2025 ya nos anticipaba que el 2026 sería un periodo de incertidumbre y de retos ante grandes temas por resolver como la renegociación del T-MEC, las presiones por los aranceles que prácticamente todos los países del mundo tienen con Estados Unidos o los retos geopolíticos que se observaban en China por su creciente presencia y fortaleza comercial con múltiples países, muy difícil hubiera sido anticipar que en tan solo pocos días de comenzado el año, el mundo iba a ser testigo de grandes acontecimientos políticos y sociales.

El 2026 comenzó con un gran protagonista: los Estados Unidos quienes abrieron algunos frentes de batalla que han hecho que el planeta entero se ponga en un estado de alerta y observancia. A solo dos días de iniciar el año, presenciamos la intervención a Venezuela con el objetivo de apresar al Presidente Maduro quien se encuentra actualmente en un proceso legal por presuntamente dirigir una red de narcotráfico. Pocos días después se hizo público el deseo de la administración del Presidente Trump por anexarse Groenlandia, una inmensa isla que forma parte del Reino de Dinamarca y con una ubicación estratégica en materia de seguridad y de recursos naturales. Este tema ha tenido picos de tensión, especialmente cuando los daneses enviaron fuerzas militares para el caso de que fuera necesario defender su territorio, recordándonos a todos que ese país es miembro de la OTAN, situación que podría escalar a un conflicto bélico de varias naciones en caso de algún atentado a su soberanía.

Al interior del país del vecino del norte, se recrudeció una campaña antinmigrante a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha generado algunas polémicas y tragedias. Y con respecto a la relación con nuestro país, crecen las presiones en materia de seguridad y que en diversos medios se han anunciado traslados masivos de gente del crimen organizado desde México hacia ese país.

Ante todos estos acontecimientos, la opinión pública es diversa. Hay quienes abiertamente critican estas medidas y las clasifican como casi dictatoriales y hay quienes piensan que las campañas del gobierno estadounidense se fundan en un interés legítimo de fortalecer su seguridad interna y su posición de defensa e influencia en el mundo. Sea cual sea la postura de cada uno, sería importante reconocer que aun cuando estas acciones han sido muy públicas y controversiales, que también son reflejo del protagonismo que los estadounidenses tienen en el mundo, ellos no son los únicos. Con matices y acciones distintas, muy similar fue lo impulsado por Rusia hace casi 4 años cuando comenzó la invasión a Ucrania, anunciando que buscaba liberar a población rusa, aunque a la vez también implicaba tomar control sobre áreas naturales con grandes recursos de interés estratégico. Y si escarbamos un poco más, hay otras naciones que, sin impulsar acciones a través de la fuerza militar, también tienen el objetivo de la autodefensa, la propia seguridad y la expansión.

Con lo dicho hasta el momento, mi objetivo no sería defender o atacar la postura de los países mencionados o de otras naciones con intenciones y acciones similares, sino de observar que en el mundo estamos dejando de lado una visión de bien común para todas las naciones y recrudeciendo una que promueve el bienestar únicamente de los míos. Es claro que en la historia de la humanidad siempre ha habido intereses y que las ayudas no son gratuitas, pero sí hemos sido testigos de actos como la creación de la Unión Europea, la fundación de la ONU, el impulso del Fondo Monetario Internacional, entre otros, que tienen como fin ver por uno mismo, pero también por otros menos favorecidos; ayudarnos un poco más entre naciones y comunidades.

Las posturas actuales en varias partes del mundo me parecen incluso contradictorias con lo discutido en el pasado Foro Económico Mundial de Davos que cada año se celebra a finales del mes de enero y al que asisten líderes mundiales de ámbitos gubernamentales, empresariales, de la sociedad civil y académicos. En medio de los conflictos mundiales en los que nos encontramos y, con un toque de rareza, el lema de este año fue “un espíritu de diálogo”, tema central en el que participaron casi 3,000 personas provenientes de aproximadamente 130 países. El propósito fue debatir y encontrar soluciones colectivas para afrontar los entornos de incertidumbre global. Entre otros temas también de relevancia se habló de la geopolítica y el orden mundial, de la economía global y el crecimiento sostenible, de la tecnología y su impacto social, de la inversión en personas y el capital humano, de la transición climática y la sostenibilidad, y de la cooperación internacional ante un mundo fragmentado. Claramente todos estos temas son pertinentes y adecuados para lo que vivimos en el mundo. Lo contradictorio es que quienes lideran estos Foros, en muchas ocasiones son los mismos equipos que en sus países apuestan por estrategias cada vez más aisladas del resto.

Aún cuando lo ahí comentado pudiera parecer teórico, creo que nunca deberíamos bajar la guardia y seguir impulsando foros y encuentros que tengan que ver con el diálogo y el entendimiento. Quizá uno de los temas más relevantes sería la distribución de la riqueza. Personalmente creo en el capitalismo y veo como algo natural que en cada nación exista gente que ha logrado mayores niveles de riqueza y bienestar económico, pero también considero que es un sistema perfectible, ya que da pie a excesos y agranda la brecha entre ricos y pobres. El problema no es que haya muchos con mucho, sino que haya muchos con muy poco o casi nada, y justamente en lo que debería ser la línea mínima, es en donde nos podríamos enfocar. El dinero y la riqueza suelen ser la principal causa de los conflictos a los que nos enfrentamos.

Cuando analizamos los recursos del mundo, se ve que no estamos ante un juego de suma cero que como no alcanza para todos, cada uno tiene que tomar lo más que se pueda. No, por supuesto que alcanzaría muy bien para todos, y aun así manteniendo diferencias sanas en que habrá unos más ricos y otros menos tanto, pero hasta cierto nivel. Opuesto a lo anterior, fue lo publicado recientemente por OXFAM Internacional, una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que trabaja para combatir la pobreza, la desigualdad y la injusticia, buscando soluciones sostenibles. En su informe de enero de 2026 se menciona que tan solo en 2025, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que el promedio anual de los cinco años anteriores. Incluso, esta misma organización, citando a Forbes, muestra una gráfica en la que la curva de crecimiento de la riqueza de los milmillonarios del mundo, que asciende a casi 20 billones de dólares, va en el mismo ritmo y sentido del crecimiento de la curva de las personas en situación de inseguridad alimentaria que se ubica en más de 2 mil cuatrocientos millones de personas.

Por ello me parece que lo que nos pasa en el mundo es contradictorio. Las soluciones no son para nada sencillas, pues si lo fueran, quiero pensar que ya las habríamos implementado. Sin embargo, estoy convencido que el origen de la solución no parte de una técnica o un modelo económico, sino en la forma como concebimos al ser humano y de poner el foco en la generosidad, pero también en la audacia, pues no sería sensato dejar de impulsar mecanismos de esfuerzo y competitividad que a todos nos exijan esforzarnos y crecer. La batalla no es contra los ricos, me atrevo a decir que en la gran mayoría de los casos ellos no tienen la culpa, sino contra los sistemas sociales y económicos que hemos creado.