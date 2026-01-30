Almacenar gas natural

La fuerte tormenta invernal que azota actualmente a los Estados Unidos ha generado una sacudida significativa en los mercados energéticos de Norteamérica. Aunque la infraestructura ha mostrado una resiliencia superior a años anteriores, el impacto económico se ha hecho sentir con fuerza, especialmente en las cotizaciones diarias del gas natural.

VOLATILIDAD EXTREMA

El fenómeno climático ha provocado que el gas natural experimente una volatilidad extraordinaria. En los mercados diarios (spot), los precios han alcanzado niveles críticos, registrando aumentos de hasta cinco veces, comparado con los precios de los últimos meses. Esta presión alcista no se limita al consumo inmediato; los contratos de futuros continúan escalando ante la incertidumbre sobre los efectos finales de la tormenta, la cual se estima que comenzará a ceder hasta el 2 de febrero.

DEMANDA ELÉCTRICA

Un factor determinante en este escenario ha sido el comportamiento de la demanda. Por un lado, la salida de operación de diversas terminales de licuefacción de gas natural licuado (GNL) ayudó a mitigar parcialmente el consumo total. Sin embargo, este alivio fue opacado por un incremento masivo en la demanda de gas para calefacción y generación eléctrica, derivado de las temperaturas gélidas que obligan al uso intensivo de sistemas térmicos ante la salida de operación de energías limpias.

LECCIONES APRENDIDAS

A diferencia de la catastrófica tormenta invernal de febrero de 2021, la infraestructura energética en Texas y México se ha mantenido operativa. Hasta el momento, no se han reportado cortes masivos de suministro, limitando las afectaciones principalmente al ámbito económico.

Este desempeño positivo sugiere que las adaptaciones y reforzamientos realizados en los sistemas eléctricos y de suministro tras la crisis de hace tres años han dado resultados. La estabilidad operativa demuestra una mayor preparación de los operadores de red ante eventos climáticos extremos.

RETO DEL ALMACENAMIENTO

El mercado de futuros mantiene una tendencia alcista y los ajustes de los precios no se verán reflejados sino hasta que se publiquen los datos oficiales de las reservas de gas natural tras el paso de la tormenta invernal.

Finalmente, aunque México hasta el momento ha sorteado el evento con efectos limitados, la volatilidad es un recordatorio de la urgente necesidad de desarrollar infraestructura de almacenamiento de gas natural a nivel nacional, una pieza clave para garantizar la seguridad energética y amortiguar los choques de precios en futuras contingencias.