Clima extremo: ¿Estamos realmente listos?

El clima cambia, y lo hace a una velocidad que nos desafía a todos. Los fenómenos meteorológicos extremos ya no son noticias lejanas; son una realidad palpable que golpea nuestras operaciones y cadenas de suministro. Nuestro último estudio global en FM, ‘Listos para la Tormenta: Cerrando la Brecha de Resiliencia ante el Clima Extremo’, no solo lo confirma, sino que destapa una preocupante “brecha de resiliencia” que nos invita a una reflexión profunda.

La investigación, que reunió la perspectiva de 800 líderes de riesgo en los sectores industrial, manufacturero y tecnológico, junto a 150 corredores de seguros sénior, pinta un panorama que exige nuestra atención.

La interrupción es la nueva normalidad. Los números hablan por sí solos: un contundente 62% de las empresas ha sufrido una interrupción grave por eventos climáticos extremos en los últimos tres años. Esto no es una estadística aislada; es la confirmación de que la interrupción se ha vuelto una constante, con consecuencias directas en el día a día de las operaciones.

La junta directiva lo sabe, ¿pero entendemos la magnitud? Es alentador ver que el clima extremo es ahora un tema recurrente en las salas de juntas (el 41% lo discute regularmente). Sin embargo, aquí es donde la brecha se hace evidente: el 74% de los responsables de la toma de decisiones subestiman la exposición a peligros naturales en los países donde operan, en comparación con el Índice de Resiliencia de FM.

Las juntas directivas saben que el riesgo se extiende más allá de sus muros, preocupándose por la infraestructura local (37%), las cadenas de suministro (36%), los daños a la propiedad (30%) y las operaciones internas (29%).

El seguro: ¿un parche o una solución completa? Otro punto crítico es la cobertura de seguros. Las empresas estiman que su póliza apenas cubriría la mitad del costo potencial de un evento extremo. Y el 44% señala el alto costo como la principal barrera para una cobertura completa. Esto nos deja con una pregunta: ¿estamos realmente protegidos o simplemente asumiendo un riesgo mayor del que creemos?

A pesar de la urgencia, muchas de las medidas más efectivas para mitigar estos riesgos siguen sin adoptarse. Solo el 28% de las empresas ha integrado la ingeniería de riesgos en el diseño de nuevos sitios, a pesar de que los brokers la consideran como la medida más impactante.

Lo mismo ocurre con la selección de equipos resistentes al clima (solo el 23% lo ha implementado) y otras prácticas recomendadas por los brokers, como el rediseño de interiores para inundaciones o el uso de fijaciones resistentes al viento. Parece que la conciencia no siempre se traduce en acción.

La percepción vs. la realidad del riesgo, aunque el 78% de los líderes reconoce que las suposiciones pasadas sobre el clima ya no son válidas, un 95% cree estar “totalmente” o “mayormente” consciente de su exposición. Los corredores, sin embargo, son más cautelosos (solo el 67% cree lo mismo). Un test de nuestro estudio lo confirmó: el 74% de los tomadores de decisiones subestiman la exposición a viento o inundaciones en los países donde operan.

El mensaje es claro: necesitamos una comprensión más profunda de las tendencias climáticas, operaciones diseñadas para resistir y una optimización inteligente del costo en seguros. Invertir en resiliencia no es solo una medida de protección; es una estrategia para reducir interrupciones y controlar costos a largo plazo.