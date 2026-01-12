Talento y adopción tecnológica: prioridades del liderazgo en 2026

Ante un entorno global marcado por la incertidumbre económica y la rápida adopción tecnológica, las y los directores generales (CEO) mantienen una visión optimista, aunque cautelosa, respecto a sus organizaciones.

De acuerdo con el informe KPMG 2025 Global CEO Outlook, esta confianza se traduce en acciones concretas: inversión en talento, implementación de inteligencia artificial (IA) y un rediseño en general de las estructuras empresariales.

En este sentido, las compañías están reconfigurando sus modelos operativos y apostando por la integración responsable de la tecnología como una herramienta de transformación. Sin duda, la adopción de la IA se ha consolidado como uno de los temas más estratégicos en la agenda de las organizaciones, no solo por su im0pacto en la optimización de procesos, sino también por su papel en la evolución del talento.

Al respecto, 23% de las y los líderes de las organizaciones más grandes del mundo señalan que la IA y los conocimientos digitales se están convirtiendo en habilidades esenciales de liderazgo. Asimismo, 71% está de acuerdo en que, pese a la incertidumbre económica, la IA sigue siendo una prioridad de inversión.

En consecuencia, 69% planea destinar entre 10% y 20% de su presupuesto a iniciativas relacionadas con IA en los próximos 12 meses, y 67% prevé obtener un retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) en un plazo de uno a tres años, una reducción de tiempo significativa frente a la expectativa de tres a cinco años observados en 2024.

Este compromiso se complementa con una visión centrada en las personas, ya que 61% afirma estar contratando activamente nuevo talento con conocimientos en IA y tecnología, mientras que 84% considera que la experimentación de las y los colaboradores es clave para liberar el potencial de herramientas basadas en ella. Por su parte, 46% indica que su organización está comunicando abiertamente con sus equipos el impacto y oportunidades asociados a la IA, fortaleciendo la alineación interna frente a la transformación tecnológica.

A pesar de este avance, la integración de la tecnología también presenta desafíos, pues, aunque 76% de las organizaciones consideran estar preparadas para una adopción segura de IA con una gobernanza sólida, persisten retos significativos como el empleo ético de esta (59%), la preparación de los datos (52%) y la falta de regulaciones (50%), los cuales se destacan como los principales obstáculos para su implementación a gran escala.

La competencia por talento especializado en IA también se ha convertido en un desafío crítico: 71% de las y los CEO afirman estar enfocados en retener y desarrollar al talento con alto potencial, mientras que 61% continúa contratando activamente nuevos perfiles con habilidades tecnológicas.

Además, 77% reconoce que la preparación y mejora de las competencias de la fuerza laboral en materia de IA serán determinantes para la competitividad de sus organizaciones en los próximos tres años; sin embargo, una proporción similar (70%) advierte que la escasez de especialistas podría limitar el crecimiento futuro de las empresas, y 63% expresa preocupación por el impacto de la IA herramienta en la cultura empresarial, particularmente durante procesos de reestructuración.

En conclusión, los hallazgos de KPMG 2025 Global CEO Outlook reflejan que las y los directores generales no solo están acelerando la adopción tecnológica, sino que están redefiniendo el papel del talento humano dentro de este proceso, considerando oportunidades y riesgos en igual proporción para implementar la IA de manera responsable. Sin duda, la competitividad de las organizaciones dependerá, en gran medida, de su capacidad para equilibrar la inversión en tecnología con la retención y capacitación continua del talento que hacen posible su puesta en marcha.

Las ideas y opiniones expresadas en este escrito son de quienes firman el artículo y no necesariamente representan las ideas y opiniones de KPMG México.