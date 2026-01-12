Reingeniería con resultados: el comercio organizado que México necesita

Cuando asumí la presidencia de CONCANACO SERVYTUR, tuve claro que no bastaba con administrar y simular representación: había que transformar. La Confederación requería una reingeniería profunda para sanear su situación legal y financiera, recuperar su patrimonio histórico, modernizar su operación y reconectar con el territorio, donde se decide la economía real.

Mi convicción ha sido simple y exigente: primero se escucha, luego se acuerda y después se cumple. Con esa lógica, enlazamos cámaras, gobiernos y empresas familiares. La gestión se sostuvo en tres ejes: escuchar en territorio, dar certidumbre y activar la demanda interna. Los números hablan: 146,620 kilómetros recorridos, trabajo con el Gobierno de la República y las 32 entidades federativas, y poco más de 334 entrevistas en 10 meses para posicionar la voz del comercio, los servicios y el turismo en México y el mundo.

Representamos por ley a los sectores que mueven al país. Con presencia en 1,857 municipios, 258 cámaras y respaldo a 5.2 millones de unidades económicas —en su mayoría MiPyMEs y negocios familiares—, aportamos 66% del PIB, 70% del empleo formal y 75% del IVA. Nuestra fuerza se construye desde lo local y se acredita con resultados.

Rompimos inercias. Por primera vez, conformamos un Comité Ejecutivo mayoritariamente integrado por mujeres empresarias, con responsabilidades reales en la toma de decisiones. Pasamos del símbolo al liderazgo efectivo.

En lo social, impulsamos una agenda de paz y cohesión comunitaria con el Distintivo Empresas y Negocios por la Paz, convencidos de que la paz también se construye desde el mostrador.

Recuperamos patrimonio cultural, modernizamos infraestructura física y digital, institucionalizamos símbolos y reconocimientos, y saneamos lo legal y lo financiero: eliminamos hipotecas, corregimos problemas estructurales y cerramos procedimientos heredados. Revertimos números rojos con ingresos responsables, sin cargar a las cámaras.

Fortalecimos la gobernanza con un Sistema Integral de Cumplimiento, un Modelo de Integridad y la adhesión al Pacto Mundial de la ONU. Además, convertimos a la Confederación en fuente de inteligencia económica: estudios y encuestas que elevan la interlocución y sustentan posiciones con datos.

Activamos la caja registradora en territorio: Viernes Muy Mexicano pasó de campaña a movimiento; La Gran Escapada llenó temporadas bajas; El Buen Fin creció en registros y ventas. Impulsamos Nido Empresarial, respondimos a emergencias con solidaridad y medidas extraordinarias, instalamos un Observatorio de Incidencias Delictivas y enfrentamos la extorsión con evidencia y coordinación.

Miramos al mundo: creamos el GICC para inversión e internacionalización, fortalecimos la agenda global al integrarnos como Miembros de ONU Turismo y participar activamente en la OIT. En el frente cultural, posicionamos a México con el cortometraje La Vendedora de Flores, que alcanzó 12 festivales internacionales y más de 217 millones de audiencia global.

Y entendiendo que los grandes cambios se logran con redes, dimos vida al G32, un espacio de articulación nacional que ha reunido a más de 1,000 liderazgos empresariales, asociaciones y cámaras. El G32 se ha convertido en una red de redes, uniendo voces locales para tomar decisiones nacionales, poniendo a los negocios familiares en el centro de la agenda económica, social y legislativa.

Porque comunicar también es influir, reforzamos nuestra voz pública con más de 450 comunicados, una comunidad digital que superó los 317,000 seguidores, y logramos más de 1,000 millones de impactos orgánicos en medios tradicionales y digitales, llevando la historia y la fuerza del comercio organizado a cada rincón del país y más allá.

La gestión no se declara: se demuestra en territorio. Nuestra propuesta es continuidad con resultados: más presencia donde se decide, más inversión y turismo para que la caja suene, más formalidad y certeza para que cada negocio familiar crezca y permanezca.

Es momento de que los negocios familiares que levantan la cortina todos los días, que no huyen ante la adversidad, tengan voz y rostro en las mesas donde se toman las decisiones.

Porque cuando a los negocios familiares les va bien, México entero avanza.