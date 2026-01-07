Pymes y grandes empresas a través del arrendamiento en México

El sector del arrendamiento vehicular en México finalizó el 2025 como un año estratégico para el gremio, consolidando su presencia como instrumento para una mejor movilidad tanto en los nichos de renta diaria como de flotillas que requieren vehículos de largo plazo.

Con una flota que conjunta de más de 400 mil unidades, entre vehículos ligeros y pesados, las empresas arrendadoras tienen bases para visualizar un crecimiento en los próximos años que permita afianzar el arrendamiento como una opción realista y competitiva para cumplir las diversas formas de movilidad.

El gremio ha sorteado en los últimos años el desafío de la creencia de que la propiedad del vehículo, de uso personal o laboral, debe ser el segundo gran egreso de la economía familiar después de adquirir una casa habitación. Bajo el lema de “arrienda lo que se deprecia y compra lo que se aprecia”, paso a paso, se ha logrado consolidar un universo de más de 300 mil clientes que, bajo el arrendamiento vehicular, disfrutan la capacidad de tener una movilidad eficiente, segura y con gran capacidad de renovación.

México tiene la virtud de tener tres grandes líneas como objetivo del arrendamiento: el turismo es uno de los principales generadoras de divisas para el país; hoy México es uno de los diez países más visitados del mundo y el objetivo, de acuerdo al Plan México, es lograr ser el país número 5. La Copa Mundial de Futbol, el principal evento deportivo global, es un desafío y a la vez una oportunidad para atender a los millones de turistas que vistarán a México. Para el sector turístico, el ramo de renta diaria es clave para la movilidad de los turistas, de ahí la importancia de tener una buena articulación con la autoridad para ofrecer mejores servicios de renta diaria en nuevos polos turísticos que complementan a los lugares que dan un sello de distinción a destinos clásicos de playa o historia que tiene nuestro país.

El segundo vector de la economía 13 del mundo lo representan las Pymes y las grandes empresas que, a través del arrendamiento en México, buscan afianzar una flotilla eficiente, sustentable y administrada por servicios profesionales que haga que la compañía se dedique exclusivamente a lo que sabe hacer, sin perder recursos y tiempo en la labor de mantenimiento, administración y renovación de su flota. La oportunidad de la relocalización global y de consolidar a la región T-MEC como unidad productiva trilateral en el proceso de revisión del Tratado, ofrece para México nuevas oportunidades para el arrendamiento vehicular.

El tercer polo de crecimiento lo representa el hacer llegar el arrendamiento vehicular a las personas físicas que, sin actividad empresarial, son un objetivo que contribuye al universo de historias de éxito. El arrendamiento vehicular permite la utilización de un vehículo nuevo sin que tengan que disponer de sus ahorros e inversiones, al poder accesar a un automóvil de acuerdo con sus posibilidades.

En conjunto, las tres oportunidades del arrendamiento vehicular han logrado que al cierre de septiembre del 2025, la flotilla de las empresas arrendadoras haya crecido 5.1%, consolidando activos por arriba de los 94 mil millones de pesos, fortaleciendo miles de empleos directos e indirectos.

Las empresas arrendadoras automotrices contribuyen con más del 7% de las ventas totales que el mercado interno automotor mexicano hace en promedio al año, que como gremio se consolida como un gran cliente de las automotrices y son un referente del ecosistema automotriz de México. Asimismo, logran un círculo virtuoso al poner a la mano vehículos seminuevos en estado muy bueno y capaces de seguir teniendo vida competitiva en otras manos para atender las necesidades del mercado secundario.

Merece un reconocimiento la unidad del gremio de arrendamiento vehicular consolidada en la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos (AMAVe), que está por cumplir su primera década de vida. Cada día consolida su presencia ante autoridades, aliados estratégicos y público en general con un objetivo: presentar las oportunidades del arrendamiento vehicular para coadyuvar a una mejor movilidad y hacer de México un país con la competitividad y desarrollo que merece.