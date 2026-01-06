México en el Índice de Paz Global: ¿Realmente estamos avanzando?

México continúa enfrentando desafíos importantes en materia de paz y seguridad, y así lo confirman los datos más recientes del Global Peace Index (Índice de Paz Global). En su edición 2025, publicada el 11 de junio por el Institute for Economics & Peace México se ubicó en la posición 135 de 163 países evaluados, con una puntuación de 2.636 sobre una escala de 1.0 (máxima paz) a 5.0 (mínima paz). Esta calificación coloca a nuestro país entre los treinta menos pacíficos del mundo, una situación que, lejos de ser nueva, se ha convertido en una constante que normaliza la violencia estructural como parte del paisaje nacional.

Ahora bien, estas estadísticas se deberán de ver de una manera fría, ya que los números, al no tener sentimientos, no está en su ADN mentir. Si bien es cierto, México ha mejorado desde 2015, pero eso sí, nada espectacular, al menos hay cierta estabilidad en algunos de los indicadores. La verdad, y siendo muy sinceros, es que esas mejoras no le alcanzan a nuestro país cuando se compara con el panorama internacional. Mientras sus pares han dado pasos significativos hacia la paz, México apenas si consigue mantenerse de pie. Desgraciadamente, hoy en día todo se mide, todo se califica y todo es data, por ello el ranking global de violencia en el cual nuestro país se encuentra ubicado, denota que su posición ha quedado casi inamovible; es decir, sigue ahí, como congelada, mientras que los demás países del mundo avanzan a conseguir su paz interior. Por ello, aunque el país mejore por sí solo y sus medianos esfuerzos, si lo comparas con los demás, nos podemos dar cuenta de que ellos lo hacen a un mayor ritmo, dándonos como resultado un México rezagado.

El rezago en el que se encuentra sumido México en cuestiones de falta de paz no es sólo simbólico, ni afecta únicamente a la imagen del país; esto trae consecuencias económicas tangibles. Conforme al México Peace Index publicado en 2025, el impacto económico de la violencia en México en 2024 se estimó en 4.5 billones de pesos (aproximadamente 245 mil millones de dólares), lo cual equivale a cerca del 18% del PIB nacional. Es decir, el costo de la inseguridad en México se calcula que cuesta a cada ciudadano mexicano aproximadamente 33,905 pesos por persona, es decir, más del salario mensual promedio de un trabajador mexicano. En México el estado menos violento es Yucatán, siendo su contraste Colima como el estado más violento. The Institute for Economics & Peace maneja en su reporte que la violencia le costó al mundo 17.5 billones de dólares el año pasado, esto representa alrededor de $2,200 dólares por persona a nivel mundial. Estas cifras, al igual que los números, que son fríos y sobrios, debieran ser motivo más que suficiente para traer a la mesa política el tema de la seguridad y ponerlo en el centro de la agenda nacional y económica y que deje de estar sólo en el discurso de campaña o en la retórica gubernamental y política.

La reputación de un país es la carta de presentación ante el mundo y estas cifras le ocasionan a México un impacto reputacional de consecuencias non-gratas. Dentro de los indicadores que más prefieren y utilizan los organismos internacionales, inversionistas y analistas en la evaluación de la estabilidad de un país, está el GPI. La continua permanencia de México entre las posiciones más bajas del índice de paz implica que nuestro país es poseedor de un entorno riesgoso, tanto para la inversión y el turismo como para el desarrollo sostenible. Por ello, permítanme insistir, no se trata nada más de la sola percepción: el que se nos vea como un país con un entorno violento y en donde la impunidad es cómplice de la violencia, trae como consecuencia indubitable la reducción y desinterés para atraer fuerzas económicas al país, aumentando con ello el costo operativo para cualquier empresa, ya sea esta nacional o extranjera.

Dentro de este panorama, el cual luce poco alentador, lo más preocupante es que, a pesar de todos los datos y estadísticas, el discurso oficial sigue con su “trend” de minimizar o reinterpretar las cifras y los datos, cuando todos sabemos que lo que se necesita es la realización de un diagnóstico honesto, que nos entregue la vía para poder emprender políticas públicas sostenidas, las cuales se pueden lograr mediante una voluntad política de buena fe. Desgraciadamente, la paz no se decreta ni se presume: se construye desde abajo, ¿y dónde es desde abajo? Bueno, la respuesta es simple: se construyen instituciones bien fortalecidas, con una justicia accesible y no ad-hoc a la clase política o privilegiada, buscando la prevención efectiva del delito, pero eso sí con una ciudadanía involucrada, ya que sin ella no se puede lograr nada. Siendo este un reclamo, no sólo al político o al privilegiado, sino también al ciudadano común, que con su apatía ha consentido que se permee la violencia en la familia, la cual es la célula madre de toda sociedad.

Como habitantes y ciudadanos de este país se siente y se piensa que México necesita salir de este estancamiento. Las instituciones que se tienen ahora no son del presente, éstas vienen de tiempos de antaño con vicios y virtudes. Pero como país ya no es posible conformarse con el solo hecho de mantenerse a flote en medio de la violencia. Es menester preparar una agenda de pacificación real con acciones puntuales para garantizar que la seguridad no sea un instrumento de control político, sino más bien que sea una garantía de los derechos de los habitantes y ciudadanos, sólo así el país podrá aspirar a mejorar, no sólo en los rankings internacionales, sino en la vida cotidiana de quienes lo habitamos.