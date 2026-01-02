El algoritmo no basta: por qué la IA necesita ‘botas en el terreno’ para bancarizar México

En México, hablar de inclusión financiera suele convertirse en un ejercicio de retórica. La banca tradicional presume avances en digitalización y las fintech celebran la sofisticación de sus algoritmos, pero la realidad es que ambos modelos siguen dejando fuera a la mayoría. El 60 por ciento de la economía nacional —el sector informal— permanece invisible para los sistemas que exigen comprobantes fiscales, historiales crediticios y trazabilidad digital.

El problema no es la falta de tecnología, sino la falta de comprensión de cómo funciona la economía real. Millones de pequeños comerciantes, tianguistas y microempresarios generan valor todos los días, pero no cumplen con los requisitos que los algoritmos consideran indispensables. Así, el discurso de inclusión se queda en promesa, mientras la exclusión financiera se perpetúa.

En Promocash hemos comprobado que la solución no está en elegir entre lo digital o lo presencial, sino en integrarlos. La IA permite evaluar riesgo con rapidez y precisión, pero la diferencia surge cuando se suma la presencia humana: equipos que realizan cobranza, conocen necesidades reales del cliente y generan confianza.

Este modelo híbrido ha permitido alcanzar tasas de aprobación cercanas al 80 por ciento, muy por encima del promedio del sector. La IA reduce la fricción en la evaluación; la interacción humana asegura que el crédito se convierta en una relación sostenible. La tecnología sin contacto humano es fría; el contacto humano sin tecnología es ineficiente. Juntos, logran inclusión real.

La discusión sobre hacia dónde dirigir la inversión suele dividirse entre expansión territorial y profundización de mercado. En nuestra experiencia, la verdadera oportunidad está en lo segundo: llegar más profundo a comunidades donde ya existe actividad económica, pero donde la banca nunca ha puesto un pie.

No se trata de abrir sucursales indiscriminadamente, sino de desplegar la inteligencia de mercado y presencia local para convertir a los invisibles en sujetos de crédito. La expansión territorial sin estrategia puede ser costosa y superficial; la profundización genera impacto social y económico duradero.

La inclusión financiera en México no se logrará con discursos ni con algoritmos aislados, sino con un modelo que combine la potencia de la IA con la empatía y cercanía de equipos humanos. Bancarizar al país exige más que tecnología: exige botas en el terreno, compromiso y visión de largo plazo.