CCE: entre la confianza y el futuro económico de México

Los primeros días de diciembre dejaron algo muy claro: México está frente a una oportunidad excepcional, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) volvió a colocarse en el centro de esa conversación. No es casualidad, el 2 de diciembre el CCE cerró su ciclo anual con un mensaje contundente: si gobierno y sector privado trabajan de forma alineada, nuestro país puede capitalizar plenamente una de las ventanas de desarrollo más grandes. Se anunciaron nuevas oportunidades de inversión internacional hasta la discusión del T-MEC, indicando que debemos hacer lo necesario para que este momento se traduzca en crecimiento real.

Los datos lo demuestran: México recibió 40,906 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en los primeros nueve meses de 2025. Además, el comercio con Estados Unidos alcanzó los 798 mil millones de dólares en 2024, consolidando a México como su principal socio comercial. Estos indicadores confirman que la oportunidad no son simples discursos, es una realidad económica.

La sesión encabezada por Paco Cervantes no fue un evento más. Reunió a las cámaras empresariales, empresarios, sindicatos, academia y representantes de todos los niveles de gobierno. Ese encuentro reveló algo fundamental: México avanza cuando existe diálogo genuino y corresponsabilidad entre quienes toman decisiones y quienes generan empleo. “Unidad en la pluralidad” es un recordatorio de que México no puede avanzar si cada actor jala para su lado mientras la competencia global se acelera.

A la par, las noticias en materia económica de esos días reforzaron el mensaje de Paco. Mientras el CCE insistía en fortalecer el T-MEC como pilar para nuestra competitividad, la Presidenta anunciaba el interés de empresas de Singapur por invertir en México. Estas oportunidades no llegan solas, buscan países con estabilidad institucional, reglas claras y una relación confiable entre gobierno y sector empresarial. Y ahí es donde el CCE es un actor estratégico.

La manera más clara de entenderlo es viendo lo que sucede en Nuevo León. Hemos logrado algo fundamental, entender que el desarrollo no se decreta, se construye de la mano con quienes generan innovación, empleos, cadenas de valor y crecimiento económico. Nuevo León lidera en nearshoring con 76% de proyectos en México. Además de mantener uno de los niveles de desempleo más bajos del país. El diálogo permanente con las cámaras empresariales, los clústeres y el Gobierno ha permitido atraer proyectos globales, acelerar el nearshoring y posicionar al estado como referencia industrial y tecnológica

Es exactamente ese tipo de colaboración la que México necesita replicar a nivel nacional. Cuando la relación entre gobierno y sector empresarial se fortalece, crece la inversión, se detona la innovación y se generan oportunidades reales para las familias. Por eso este momento es clave: la transición en la dirigencia del CCE, la revisión del T-MEC y el reacomodo de cadenas globales de suministro requieren coordinación y certidumbre.

Felicito a José Medina Mora por su nuevo encargo, estoy seguro de que con su liderazgo en la CCE el país apostará por lo que ya ha demostrado que funciona: cooperación estratégica con el sector productivo, reglas claras, diálogo permanente y respeto mutuo.

México tiene todo para construir un ciclo económico exitoso. Pero ese camino sólo se abre cuando gobierno, empresas y sociedad entienden que crecer es una tarea compartida. Felices Fiestas para todas y todos.