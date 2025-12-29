Privacidad infantil en la era digital

Hace unos días, un caso en redes sociales llamó la atención de muchos padres y especialistas. Un grupo llamado “La princesa de papá” en Facebook, con más de 20 mil miembros, fue detectado compartiendo contenido inapropiado de menores. La mayoría de los usuarios eran de Centroamérica y Nuevo León, y tras denuncias colectivas, la plataforma suspendió y finalmente eliminó el grupo. La investigación está en curso, pero los riesgos que plantea son claros: nuestras hijas e hijos pueden ser víctimas de explotación digital sin siquiera saberlo.

En México, la amenaza digital hacia la infancia es más amplia de lo que parece. Según reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX a través de la Línea Nacional contra la Trata y Pornografía Infantil (LNCTP), durante el primer semestre de 2025 se registró un aumento del 86 por ciento en reportes de contenido explícito o inapropiado de menores de 12 años en comparación con 2024. De un total de 5 mil 170 reportes entre enero de 2024 y junio de 2025, aproximadamente 258 casos involucraban víctimas de 6 a 11 años, de los cuales el 59 por ciento eran niñas y el 41 por ciento niños, captados en línea por depredadores que inducen a producir o compartir material.

Plataformas como Facebook, WhatsApp y llamadas celulares son los principales medios de exposición. Y es precisamente este panorama, lo que hace urgente una reflexión personal y familiar. Hace poco vi un video que me hizo pensar en mi nieta, Emilia.

En él, una versión digital de una niña se dirige a sus padres: “Sé que para ustedes estas fotos son recuerdos, pero para otros son datos… quizá el inicio de un futuro horrible. Un futuro donde me pueden robar la identidad, arruinar mi crédito o incluso usar mi voz para estafas”. El mensaje es claro y estremecedor: cada imagen, cada publicación de un menor en internet, puede convertirse en material vulnerable.

Cuidar a los hijos hoy no significa encerrarlos o prohibirles la tecnología, sino enseñarles límites y proteger su privacidad desde casa. Cada foto, cada historia compartida en redes sociales, es una decisión que afecta su seguridad y su desarrollo emocional. La prevención empieza en los padres: no es miedo exagerado, es responsabilidad. Enseñar a tus hijos a manejar su identidad digital es parte del amor que les damos, y es la mejor manera de asegurarnos de que crezcan respetando y respetados en espacios digitales.

Y en este cuidado cotidiano hay un gesto sencillo, pero profundamente educativo, que debemos recuperar: preguntar siempre antes de tomar o subir una fotografía donde aparezca un menor, incluso cuando la imagen la compartirían adultos entre sí. Preguntar a los padres, a los tutores o a cualquier adulto responsable es una forma básica de respeto; preguntar a los propios niños, cuando su edad lo permite, es una manera de enseñarles que su imagen les pertenece. Es una forma de concientizar a todas las generaciones sobre los peligros que implica la exposición digital.

El mensaje para ti, Emilia, es simple: el amor se demuestra también protegiendo lo más valioso que tienen los hijos: su identidad, su privacidad y su futuro. Compartir recuerdos está bien, pero cada clic debe hacerse con conciencia. Cada foto que decidimos publicar sin cuidado puede abrir puertas a riesgos que ni siquiera imaginamos. Mi compromiso contigo es enseñarte, guiarte y protegerte, para que tu infancia y tu identidad digital estén siempre seguras.