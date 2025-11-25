Retos y oportunidades para el notariado mexicano

Para el notariado mexicano, los tiempos actuales son de modernización e innovación. El hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) cumple 70 años desde su creación y ello es motivo de celebración y de reflexión, mucho más en una época de transformación de las instituciones.

Los tiempos actuales presentan retos y uno de ellos es entender que hay una nueva forma de hacer política y construir acuerdos. El notariado nacional no es ajeno a ello y juntos, notarías y notarios mexicanos, estamos dando pasos firmes y seguros en la construcción de diálogo entre nuestra organización gremial y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En semanas anteriores, la Lotería Nacional organizó un sorteo dedicado a la conmemoración de nuestro Colegio y este jueves 27 de noviembre, de la mano del Servicio Postal Mexicano, celebraremos el primer día de la emisión de la estampilla postal conmemorativa, evento al cual están todos invitados y que tendrá como marco el majestuoso Palacio de Correos de Ciudad de México.

Tanto el billete de lotería como el timbre representan un reconocimiento a la institución gremial notarial y al notariado mismo, garante durante estos setenta años de la certeza y seguridad jurídica de los actos de millones de mexicanos.

En el notariado tenemos el firme compromiso de trabajar por un mejor México, por un país más justo y que la población y las autoridades se sientan orgullosas de las notarías y los notarios mexicanos.

En el notariado ostentamos orgullosamente la marca Hecho en México y estamos para servir.

Nos hemos consolidado como el mecanismo más eficiente de control de calidad de las operaciones en las que intervenimos: damos certeza jurídica y estabilidad al mercado inmobiliario; somos un control de la legalidad en los actos societarios; calculamos, cobramos y enteramos impuestos y derechos; participamos en la recaudación de los principales ingresos estatales y municipales: impuesto predial, impuesto de adquisición de inmuebles (ISAI o traslado de dominio), derechos de registro público de la propiedad y, como patrones, el impuesto sobre nóminas.

La operación de nuestras oficinas la sufragamos las y los notarios, dado que somos particulares que desempeñamos una función de fe pública delegada por el Estado y representamos en conjunto una fuerza laboral de más de 120 mil empleos directos más indirectos, como gestores, valuadores, brokers inmobiliarios, sin contar el impulso comercial que damos a nuestros proveedores de bienes y servicios.

En la constitución de empresas, sociedades y asociaciones, tanto del sector privado como del sector social, se requiere indudablemente de la asesoría y orientación de los notarios mexicanos, quienes se convierten en instrumentos para ayudar al cumplimiento de obligaciones legales, como son las disposiciones tributarias, administrativas y de prevención de lavado de dinero o blanqueo de capitales.

En ocasión anterior he comentado el riesgo que implica que las sociedades cooperativas sean constituidas a través de una plataforma digital, sin asesoría u orientación alguna, sin contar el riesgo de caer en incumplimiento de disposiciones de prevención de lavado de dinero o fiscales.

Estamos convencidos de que los notarios somos de territorio y no de escritorio; buscamos apoyar a las autoridades y que la ciudadanía nos sienta cercanos, a través de un notariado humanista que sea cercano a nuestros clientes o usuarios.

Este miércoles 26 llevaremos a cabo el Quinto Seminario de Vivienda que organiza el CNNM, en la sede nacional y que será transmitido en línea gratuitamente por la plataforma del mismo CNNM.

Evento en el cual contaremos con la participación de autoridades reguladoras del mercado inmobiliario de vivienda social como SEDATU, INFONAVIT, FOVISSSTE, INSUS, así como también de legisladores y de la UIF, además de la Asociación de Bancos de México, y donde se abordarán temas de interés para autoridades y notariado, en especial aquellos relacionados con la vivienda del bienestar. ¡No se lo pierdan!

En el notariado mexicano nos declaramos listos para enfrentar el reto que representa la escrituración de la propiedad de las viviendas cuya construcción se ha fijado como meta el gobierno federal, todo en beneficio de aquellos que más necesitan satisfacer dicha necesidad básica de vivienda digna.

Como presidente del CNNM, tengo la firme convicción de que los tiempos actuales, por más complejos que parezcan, son un reto y representan a la vez oportunidades para el notariado por ser coadyuvantes naturales de los tribunales para resolver con prontitud y certeza jurídica aquellos asuntos que no representen una controversia o requieran de la facultad de imperio de los jueces, tales como los trámites sucesorios en que todos los herederos estén de acuerdo, sean testamentarios o intestamentarios, los mismos que, conforme a la norma nacional que entrará pronto en vigor, se podrán tramitar ante notario, cumpliendo los supuestos que la propia ley señala.

Los destinos del CNNM deben estar en manos de personas éticas, de un debido actuar, que hayan accedido al ejercicio de la función con transparencia y que quieran a la institución, que estén para servir al notariado y no a la inversa, buscando satisfacer un interés o capricho personal.

Hoy tenemos un notariado fuerte, capacitado y unido, gracias a que el trabajo ha hablado por nosotros. Hago un llamado a la unidad y a un correcto actuar, de acuerdo a la ética y honorabilidad, ya que es lo que merece nuestro México y nuestro Colegio.