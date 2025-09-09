«La oportunidad la pintan calva». Urge un Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica

La relación bilateral de nuestro país con el vecino del norte está constreñida y reducida a temas como aranceles, barreras no arancelarias, seguridad y bajo la mesa, de forma soterrada, a la discusión del desmantelamiento de los cárteles y la supuesta lista de los narcopolíticos de este y del sexenio anterior.

Es necesario ampliar el espectro y poner sobre la mesa el tema de la pobreza, no sólo como un principio de justicia, sino como causa germinal de la violencia y de las actividades ilícitas. Se requiere implementar programas concretos que mitiguen el desamparo social de México y Centroamérica.

Hasta ahora, la agenda la ha marcado el presidente Trump, planteando sin duda temas muy importantes que exigen solución urgente y definitiva para bien de ambos países. Sin embargo, incluso como estrategia de trabajo y negociación, la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard deberían, además del T-MEC, lanzar la Iniciativa México para implementar conjuntamente un polo de desarrollo económico en la frontera sur.

Es la oportunidad y el momento de la frontera sur. Esta región es estratégica para nuestros aliados comerciales. Su postración y porosidad son una amenaza para la seguridad de ambos países.

Las condiciones están dadas para establecer un Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, con epicentro en Chiapas. La geopolítica lo exige y la coyuntura lo apremia. Sería una respuesta visionaria para sentar las bases sustentables de un polo de desarrollo. Guardando las proporciones, podría compararse con la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy.

Es ahora. Es el momento. Es la coyuntura y el tiempo de darle mayor contenido y sustancia a la relación con nuestros vecinos del norte. La Iniciativa México le vendría muy bien a nuestros socios comerciales para liderar y reactivar esta región, convirtiéndola en un espacio de facilitación industrial y comercial. Creo que el presidente Trump aceptaría esta propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Centroamérica tiene un potencial virgen capaz de generar economías de escala ligadas a la exportación, aprovechando un mercado de más de 50 millones de seres humanos que merecen atención y bienestar.

Sumemos energía, entusiasmo y voluntad de acción. Con crecimiento económico se combate la pobreza, con infraestructura productiva se genera empleo. Con esta acción integral, se garantiza paz y seguridad.

La frontera sur es una oportunidad, no un problema. Si no se convence a nuestros vecinos del norte, el gobierno de México debe llevar adelante este proyecto de desarrollo integral.

«La oportunidad la pintan calva», no la dejemos pasar. La historia nos lo cobrará.