El pecado original de Estados Unidos como impedimento a su desarrollo

En artículo reciente de Laura Tyson y Lenny Mendonca publicado en “Project Syndicate” (Trump Has Wrecked the US Economy, 3 de julio, 2025), se argumenta que, a menos de seis meses de su segundo mandato, Donald Trump y su equipo han logrado causar gran daño a la economía estadounidense.

Trump heredó una economía con sólido crecimiento y una inflación decreciente, pero la Reserva Federal de EU ha pasado de estimar un crecimiento del 2,1% y una inflación del 2,5% en 2025, a estimar 1,7% de crecimiento y 2,7% de inflación para este año. El Fondo Monetario Internacional anticipa una desaceleración de la economía estadounidense y de la economía mundial.

Los autores atribuyen el daño a varios factores. El despliegue contra los inmigrantes, la imposición de aranceles y el despido de personal del gobierno, han socavado la confianza de las empresas y los consumidores. La caída del 10% del dólar frente al euro y el franco suizo demuestra el daño a la confianza global en Estados Unidos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro son elevados. Se espera que el Big Beautiful Bill (OBBBA) aumente la deuda del gobierno federal en al menos US$3 billones para 2034, lo que conducirá a tasas de interés más altas. El acoso a los inmigrantes está restringiendo el crecimiento de la fuerza laboral, socavando la innovación y aumentando los costos en las industrias afectadas. El turismo a Estados Unidos está disminuyendo, comenzando por el canadiense que ha caído en un 40%. Los recortes masivos a la ciencia básica disminuirán el crecimiento de la productividad y destruirán el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Los fondos para la investigación caerán a la mitad, con un impacto negativo en la investigación y el futuro de la innovación estadounidense. Los académicos nacidos en el extranjero son responsables de aproximadamente el 36% de la innovación en Estados Unidos.

Trump está causando un daño sustancial a la economía estadounidense y amenaza su competitividad en el mundo. OBBBA trasladará los ingresos de los más pobres a los más ricos, dejando a millones de personas sin seguro médico ni asistencia alimentaria.

En otro artículo del 4 de julio de la misma revista Project Syndicate (Trump’s Rejection of America’s Founding Principles), Steve Pincus habla del rechazo de Trump a ciertos principios fundacionales de Estados Unidos, afirmando que los aranceles, las barreras comerciales, los impedimentos a la migración y el aislacionismo son contrarios a los principios establecidos en la Declaración de Independencia.

Los fundadores de Estados Unidos abogaron por el libre comercio con todas las naciones, pero Trump ha implementado numerosos aranceles y barreras comerciales. Los fundadores dieron la bienvenida a los inmigrantes. En contraste, la administración Trump se ha caracterizado por la deportación de inmigrantes. La Declaración de Independencia tenía como objetivo posicionar a la nueva república estadounidense entre las grandes potencias, pero Trump parece buscar un mayor aislacionismo. Pincus argumenta que Estados Unidos ha estado en su punto más fuerte cuando se ha adherido a sus principios fundacionales, y que abandonarlos pone en riesgo la prosperidad y la influencia geopolítica de Estados Unidos.

Sin embargo, en el fondo de la visión de Donald Trump está el pecado original de la fundación de Estados Unidos (America´s original sin, 12 de diciembre, 2017, revista Foreign Affairs). Dicho pecado se refiere a la esclavitud y al racismo. Durante la historia de estadounidense ha existido una gran contradicción entre los valores de libertad e igualdad y la supremacía blanca, que ahora parece aflorar y que se constituye en un enorme impedimento para el desarrollo pleno de Estados Unidos como se demuestra con las políticas del trumpismo.