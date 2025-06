El cambio que la banca ya no puede ignorar

En 2019 asistí a una conferencia sobre innovación financiera en Londres, donde casi todas las charlas pasaban sin pena ni gloria. Entre paneles vacíos y cafés de networking, un tema llenó de pronto la sala: criptoactivos. Y no por moda o por curiosidad técnica: existía una necesidad real, urgente, por comprender cómo esa tecnología podría cambiar por completo la lógica del dinero tal como la conocíamos. Esa inquietud fue apenas el prólogo de lo que vivimos hoy con las stablecoins.

Lo que comenzó como una herramienta para unos pocos usuarios expertos es ahora un elemento central en la evolución de los pagos globales. Cada vez más empresas, especialmente en sectores como remesas y tecnología financiera, eligen operar con stablecoins. La razón es simple: permiten liquidez inmediata, transferencias continuas y menor fricción operativa.

Frente a eso, el sistema bancario tradicional se encuentra en tensión. ¿Entre la espada y la pared? Quizá. Algo es certero: si no evoluciona, corre el riesgo de convertirse en un dinosaurio. Su dependencia de redes como SWIFT, sus procesos lentos y los múltiples niveles de intermediación no responden a la lógica de inmediatez que demanda el presente. Y ya sabemos qué sucede con quienes no se adaptan a los tiempos en danza.

Las cifras dan cuenta de esta transformación acelerada. La cantidad de billeteras de stablecoins activas aumentó más del 50% en el último año, lo que refleja su creciente adopción e integración en las finanzas digitales, según un reciente informe de las plataformas de on-chain analytics Artemis y Dune. Más allá de este aumento, está la oferta total: según el estudio, la circulación de stablecoins creció de 138,000 millones de dólares en febrero de 2024 a 225,000 millones de dólares un año después, lo que refleja un alza del 63%.

En América Latina, el fenómeno salta a la vista: acorde al Crypto Landscape in Latin America Report 2024, compartido por la plataforma Bitso hace apenas unas semanas, el uso de las stablecoins experimentó un crecimiento potente en la región el pasado año, con USDC y USDT como las opciones más socorridas.

A nivel regulatorio, también se observan avances importantes. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus iniciales en inglés), por ejemplo, ha estado evaluando la clasificación de las stablecoins, y el proyecto GENIUS Act en Estados Unidos busca establecer un marco legal claro con respaldo 1:1 y mayor transparencia. Desde dLocal, vemos con ojos entusiastas estos esfuerzos: la regulación, lejos de obstaculizar procesos, se convierte en una gran aliada.

Naturalmente, quedan aún desafíos. La madurez técnica del ecosistema, el riesgo operativo y la necesidad de infraestructura sólida siguen siendo puntos clave. Persisten riesgos operativos, la necesidad de contar con contrapartes confiables y billeteras autorizadas. Pero muchas de esas barreras ya están siendo abordadas. La tendencia es clara. Incluso, ya vemos a bancos más flexibles explorando soluciones con activos digitales, a empresas interesadas en procesar pagos 24/7, a auditores y equipos de compliance haciendo preguntas que hace un año ni se formulaban. Cuando una empresa latinoamericana necesita enviar fondos a mercados en África, Asia o Medio Oriente, el uso de estos activos digitales permite una agilidad que el sistema bancario convencional no iguala. Esa liquidez inmediata resulta crucial, no solo para compañías de remesas, sino también para negocios tradicionales que buscan adaptar sus ciclos de pagos a un entorno cada vez más dinámico.

Tal vez por eso esta transformación no aparece aún en las portadas: porque ocurre dentro de las organizaciones, en las áreas de tesorería, en las decisiones de fondeo y liquidación. Pero avanza, claro que avanza. Silenciosa para algunos, irreversible para quienes ya operamos en este terreno. Lejos de ser una promesa, las stablecoins ya están cambiando cómo, cuándo y con qué eficiencia se mueve el dinero en el mundo. Quien lo entienda a tiempo, tendrá una ventaja. Quien no, corre el riesgo de quedarse atrás.