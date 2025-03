La brecha de género en las pensiones

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo (referido también como “8M”) es una oportunidad no sólo para realzar los logros de las mujeres en todos los espacios, sino también para reflexionar sobre los retos que como sociedad todavía enfrentamos para lograr una plena justicia de género y cómo superarlos

Un ejemplo de la dimensión de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en México para tomar decisiones económicas los revela la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 20241 publicada el pasado 13 de marzo. Generalmente, las mujeres se encuentran con menos frecuencia en posición de tomar decisiones económicas de forma directa, ya que no cuentan con la propiedad de activos de alto valor. Solo el 28 por ciento de las mujeres reportaron ser dueñas de una vivienda, 16 por ciento de un automóvil y 6 por ciento de un terreno. Esto también puede estar relacionado con los medios que tienen las mujeres para tomar oportunidades económicas: alrededor de 41 por ciento de los hombres reportaron no tener medios para tomar una oportunidad de este tipo, contra 50 por ciento en el caso de las mujeres.

Estas inequidades nos muestran las diferencias en la vida económica entre hombres y mujeres, pero en la misma ENIF 2024 nos encontramos que hay diferencias importantes en el acceso al empleo formal que tienen implicaciones en el ahorro para el retiro y en el acceso a una pensión para las mujeres. En México, el 42 por ciento de la población afirma tener una cuenta de ahorro para el retiro; sin embargo, hay una diferencia importante en el porcentaje de mujeres que reportan tener una cuenta de ahorro para el retiro (34 por ciento) versus el de hombres (51 por ciento).

A nivel global, estas situaciones no se ven muy distintas. El World Economic Forum advierte que las mujeres podrían recibir hasta un 30-40 por ciento menos de pensión que los hombres². Entender y atender los factores detrás de esta divergencia es cada vez más urgente a medida que la población cercana a la edad de retiro está en aumento. En México se proyecta que hacia 2050 la cantidad de personas en edad de retiro crecerá de forma acelerada.

Una primera explicación de la diferencia en el monto de las pensiones que reciben hombres y mujeres es la brecha salarial prevaleciente en nuestro país. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)3, en México los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34.2 p mayor al de las mujeres. Esto, además de ser injusto, impacta las contribuciones que las mujeres hacen a sus cuentas individuales de ahorro para el retiro. Adicionalmente, esta desigualdad es una de las razones que llevan a un mayor porcentaje de mujeres a participar en la economía informal4, lo que a su vez resalta la necesidad de promover la inclusión de quienes dependen de empleos informales en el ahorro para el retiro. Esto último podría ser impulsado con contribuciones gubernamentales que complementen el ahorro voluntario de las personas en esta situación, de la misma forma que la llamada cuota social apoya el ahorro de quienes trabajan en empleos formales.

Es también importante atender el desbalance que se genera por las pausas que muchas personas, primordialmente mujeres, deben tomar para cuidar a sus familiares, no sólo hijos, sino también adultos mayores. Con una mayor población en edad avanzada promedio, no es de sorprender que países europeos como Gran Bretaña, Francia y Alemania mantienen esquemas en los que el Estado asume parte de sus contribuciones5. Esto no es un mero acto de caridad, sino un reconocimiento a la importante, pero frecuentemente y poco apreciada, labor social que representa el cuidado no remunerado, que en gran parte cubre una insuficiente red gubernamental. Como se mencionó inicialmente, esto representará un reto cada vez mayor en nuestro país para el mayor número de mujeres que pasen a la etapa de retiro con ahorros y semanas de cotización insuficientes por haber tenido que dedicar tiempo al cuidado de otras personas.

Finalmente, algunos países han experimentado con otro tipo de medidas para aminorar la brecha de género en pensiones. Por ejemplo, Chile prohíbe el uso del género para cálculos actuariales, lo que evita que las mujeres, que tienen una mayor esperanza de vida, reciban una menor pensión. Canadá, por su parte, permite que en caso de divorcio la pensión sea dividida entre los excónyuges, y así resguardar a la parte que se dedicó primordialmente al hogar, mujeres en su enorme mayoría.

Estudiar y adoptar medidas de esta índole permitiría que México logre un progreso sustantivo en terrenos donde las mujeres aún enfrentan fuertes inequidades.

