2025, año decisivo para la reconfiguración del comercio bilateral entre México y EU

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la relación bilateral con México entra nuevamente en un periodo de incertidumbre. Los factores comerciales, migratorios y de seguridad jugarán un papel clave en la dinámica entre ambos países. Aunque existen riesgos significativos, también pueden surgir oportunidades para fortalecer la cooperación y la inversión.

Uno de los principales riesgos para la región de Norteamérica será el impacto que la incertidumbre sobre la relación comercial pueda generar en la inversión. La posibilidad de nuevos aranceles y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 podrían generar una posición de “wait and see” entre los inversionistas.

En este sentido, es importante hacer una recapitulación de los aranceles y órdenes ejecutivas anunciadas por Trump desde el inicio de su mandato que podrían afectar a México. Actualmente, nos encontramos en un periodo de pausa, vigente hasta el 4 de marzo, en la amenaza de un arancel del 25 por ciento sobre todas las importaciones de México y Canadá. Al mismo tiempo, sigue vigente una orden ejecutiva que impondría un arancel del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio de todos los países a partir del 12 de marzo.

Además, el primer día de su mandato, Trump emitió el memorando “America First Trade Policy”, ordenando la revisión de 23 temas clave antes del 1 de abril de 2025. Estos incluyen cuestiones que podrían impactar la relación comercial, como la revisión del T-MEC y la participación de Estados Unidos en el tratado, el comercio con China, el acceso de empresas estadounidenses a contratos gubernamentales y los efectos de la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.

Dado que ninguna de estas medidas ha sido implementada de forma inmediata, existe un margen de negociación y cabildeo. La estrategia de Trump de utilizar aranceles como herramienta de negociación se está confirmando, y la mayoría de los analistas consideran poco probable que implemente medidas que perjudiquen significativamente a la economía estadounidense e impacten negativamente la dinámica de precios en aquel país.

Según estimaciones de Eurasia, existe un 65 por ciento de probabilidad de que México y Canadá logren evitar las amenazas de tarifas, un 25 por ciento de posibilidad de que se apliquen tarifas con modificaciones temporales y solo un 10 por ciento de que las tarifas sean implementadas en su totalidad. Específicamente para México, es posible que Trump siga utilizando las amenazas arancelarias como estrategia para presionar en temas como migración, seguridad e inversión china en el país.

Uno de los aspectos más relevantes en el futuro de la relación bilateral es la revisión del T-MEC programada para mediados del próximo año. Este proceso busca extender el tratado hasta 2042. Sin embargo, si no se logra consenso, continuará hasta su expiración original en 2036, con revisiones anuales. Un posible escenario, aunque poco probable, es que EU decida no renovarlo el próximo año y utilice revisiones anuales para imponer condiciones. No obstante, dada la relevancia del tratado para el comercio en Norteamérica, su continuidad a largo plazo parece asegurada.

El nuevo gobierno de Trump trae consigo incertidumbre y desafíos para México. Los riesgos comerciales y migratorios son significativos, pero también existen oportunidades para reforzar la relación bilateral. En un contexto donde Estados Unidos busca reconfigurar su comercio exterior, el T-MEC se vuelve más valioso, mientas que la posición geográfica, demográfica y de costos de México sigue siendo una ventaja competitiva. La disposición de México para negociar y adaptarse a las condiciones impuestas será clave para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir en este complejo escenario.