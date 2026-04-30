La diversidad corporal como estrategia de marca

Durante décadas, la publicidad construyó aspiraciones sobre cuerpos irreales, configurando no solo preferencias de consumo, sino también imaginarios sociales profundamente arraigados en torno a lo que se considera deseable, exitoso o incluso aceptable. En México, como en muchos otros mercados, las marcas no solo vendieron productos, sino estándares corporales que, en la práctica, excluyeron a la mayoría de la población.

Hoy, en un entorno donde los consumidores son cada vez más críticos, informados y vocales, la estigmatización de la diversidad corporal ya no puede leerse únicamente desde una dimensión ética o social; se ha convertido en un problema estratégico que impacta directamente en la relevancia, la conexión emocional y el desempeño de las marcas. La evidencia es contundente: las audiencias responden mejor a representaciones que reflejan su realidad, pero muchas organizaciones continúan operando bajo paradigmas creativos heredados de una lógica aspiracional homogénea que ignora al consumidor contemporáneo.

Las plataformas digitales exponen la relación entre marcas y audiencias al permitir una retroalimentación constante, medible y accionable, poniendo en evidencia una desconexión estructural entre lo que las marcas comunican y lo que las personas realmente viven. Métricas como engagement, tiempo de permanencia, tasas de conversión y análisis de sentimiento muestran que las campañas que incorporan diversidad corporal generan mayor interacción, especialmente entre audiencias más jóvenes que priorizan la autenticidad. Sin embargo, la inclusión superficial o performativa puede ser contraproducente, traduciéndose en rechazo y pérdida de credibilidad. En este contexto, la analítica se vuelve clave para anticipar percepciones, entender matices culturales y evitar que la inclusión se reduzca a una narrativa vacía.

Uno de los errores más persistentes es la dependencia de segmentaciones demográficas tradicionales, insuficientes para capturar la relación que las personas tienen con su cuerpo y con los mensajes publicitarios. La diversidad corporal exige considerar dimensiones más profundas, como la autoestima, la historia personal y la tensión entre aspiración e identificación. El uso de modelos avanzados de clustering y análisis multivariable permite identificar microsegmentos con percepciones distintas, diseñar estrategias más precisas y evitar generalizaciones excluyentes. En este sentido, la ciencia de datos no solo optimiza campañas, sino que transforma la comprensión del consumidor.

En México, algunas industrias como la moda, la belleza y el retail han incorporado mayor diversidad en sus campañas, aunque bajo una lógica que aún privilegia ciertos estándares estéticos. Esto da lugar a una especie de “diversidad curada” que dista de reflejar la complejidad del mercado. El reto no es solo mostrar cuerpos distintos, sino normalizarlos sin convertirlos en un elemento narrativo excepcional. Cuando la inclusión se vuelve el foco, corre el riesgo de exotizar aquello que pretende integrar. Las marcas más avanzadas ya incorporan la diversidad de manera orgánica en sus narrativas como parte del contexto y no del discurso explícito.

Evitar la estigmatización implica un cambio en cómo se diseñan y evalúan las estrategias de marketing: pasar del alcance a la calidad de la interacción. El social listening permite entender no solo qué dicen los consumidores, sino cómo y desde qué emociones, mientras que el análisis de sentimiento ayuda a anticipar reacciones y reducir riesgos reputacionales. A esto se suma el testing creativo basado en datos, que ofrece la posibilidad de experimentar con distintas representaciones antes de escalar campañas. Todo ello exige también evolucionar los KPIs, incorporando métricas relacionadas con confianza, afinidad y lealtad, clave para el valor de marca a largo plazo.

El cambio de fondo es estructural: pasar de un marketing basado en aspiración a uno basado en identificación. Ya no se trata de proyectar un ideal, sino de reconocer al consumidor tal como es y construir propuestas de valor coherentes con su realidad. Este giro implica repensar no solo la comunicación, sino también el diseño de productos, la oferta de tallas, la experiencia en punto de venta y la coherencia omnicanal. Así, la diversidad deja de ser una tendencia para convertirse en un componente central de la propuesta de valor.

La estigmatización de la diversidad corporal no es solo un problema de representación, sino de entendimiento del consumidor. Ahí es donde la analítica puede generar una transformación real. Las marcas que integren datos con empatía, evitando tanto la superficialidad como la sobrecorrección, no solo minimizarán riesgos reputacionales, sino que construirán ventajas competitivas sostenibles en un mercado cada vez más saturado de mensajes y exigente en términos de autenticidad.