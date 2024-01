Reflexiones 2024: Transformaciones clave para startups en LATAM

La autora es Socia directora de Capria Ventures, una firma de capital emprendedor especializada en el Sur Global que invierte en IA Generativa aplicada.

El 2024 marca mi hito de 25 años en el mundo del capital emprendedor. Tras presenciar diversas crisis, el ecosistema latinoamericano de startups se revela como resistente y lleno de potencial.

A pesar de la disminución en las inversiones de 2021 a 2023, las empresas regionales con sólidos fundamentos y operando en sectores de alto crecimiento siguen recibiendo financiamiento. Prometeo, pionera en banca abierta, cerró una ronda de 13 millones de dólares este año, liderada por Antler Elevate, con aportaciones de PayPal Ventures, Samsung Next, DN Capital, Magma Partners y Cometa.

Capria Ventures visualiza el 2024 como el año en que la inversión se centrará en empresas que comprendan y apliquen la IA Generativa. A pesar de la volatilidad económica y política, el ecosistema emprendedor ha mostrado resiliencia desde 2013, destacando la adopción de IA en empresas latinoamericanas, liderada por Colombia (84%) y México (83%). En octubre de 2023, Wizeline anunció un laboratorio de IA Generativa en México, el primero en la región.

Las crisis revelan la resiliencia de las startups latinoamericanas, destacando la adaptabilidad de los equipos fundadores ante cambios. En el lenguaje del capital emprendedor, los “retos” se traducen en oportunidades. La aplicación de GenAI se presenta como el mejor desafío convertido en oportunidad, haciendo los negocios más competitivos y escalables.

IA Generativa: Catalizador para el Sur Global.

A finales de 2022, la IA Generativa impactó globalmente. LATAM puede liderar aprovechando esta tecnología. GenAI, más que tecnología, es un catalizador para el crecimiento exponencial.

En Capria Ventures, especializados en el Sur Global, vemos la IA Generativa como una oportunidad para LATAM. Estas son cinco formas en las que creemos que la GenAI potenciará el crecimiento en todo el Sur Global:

Educación accesible para todos: Aplicaciones pedagógicas de GenAI ofrecerán experiencias educativas personalizadas y de calidad a escala global.

Romper la barrera lingüística: GenAI impulsará herramientas de traducción en tiempo real, fomentando una comunidad global más inclusiva.

Revolucionar la asistencia sanitaria: GenAI mejorará la eficiencia operativa y apoyará herramientas como la medicina de precisión, transformando la atención médica.

Transformar la agricultura: Modelos predictivos basados en IA proporcionarán información precisa, aumentando la productividad agrícola y contribuyendo a la seguridad alimentaria.

Transformación de la movilidad basada en datos: Empresas como MAX en África demuestran cómo GenAI puede beneficiar el sector de la movilidad mediante análisis de datos.

Invertir en GenAI ahora prepara a las startups latinoamericanas para un futuro lleno de posibilidades. Para 2024, GenAI no es solo una necesidad; es la herramienta que cambia profundamente las reglas del juego para las startups. Mi consejo: si aún no te has subido a este tren, ¡date prisa! El tren ya está saliendo de la estación.