En hecho histórico designan a nueva integrante de la SCJN

Andrés Rodríguez, experto en derecho laboral y constitucional de Santamarina y Steta, S.C.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una nueva integrante, Lenia Batres Guadarrama fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a Arturo Zaldívar, quien dejó el cargo en noviembre.

Esto ocurrió luego de que el Senado, no lograra un acuerdo, y tras debatir dos ternas y cuatro votaciones, ninguna de las candidatas alcanzó el voto de las dos terceras partes del pleno.

Por lo que el Presidente hizo uso por primera vez en la historia de México, de la facultad que le da el artículo 96 de la Constitución mexicana para, en última instancia, designar directamente a un juez del máximo tribunal del país, después de que se rechazará en dos ocasiones las ternas propuestas por el Ejecutivo.

Tras ese segundo intento fallido, el mandatario anunció la designación de Lenia en un comunicado, horas después de que el Senado no llegó a un consenso para definir el nombramiento de entre una terna integrada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama, e incluyó a María Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

Dicha designación causó gran revuelo y cuestiona la impartición de justicia, ya que el Presidente, fiel a su costumbre, valoró más la lealtad que el conocimiento, dado que Lenia Batres, es hermana de Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Además de su relación familiar, Lenia por sí misma ha estado cercana al régimen actual durante su trayectoria política.

La gran cercanía de los tres perfiles con el actual Gobierno fue la objeción principal de la oposición, para rechazar las ternas.

Cabe insistir en que, como lo habíamos señalado, los ministros de la Suprema Corte de la Nación, deben de abstraerse de afinidades políticas e impartir justicia de una manera imparcial, pronta y expedita, de otro modo no estarán cumpliendo su cometido y su compromiso con la Nación; lo que se ve robustecido, pues México ha sido criticado duramente en diferentes foros internacionales en varias materias legales por la impartición de justicia tan deficiente.

Tras la designación, Lenia Batres Guadarrama rindió protesta ante el Senado como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, le tomó protesta a Batres Guadarrama, en apego a lo que señala la Constitución.

Con esta nueva designación, el Máximo Tribunal cuenta con 5 mujeres ministras de un total de 11 que integran el Pleno.

Batres Guadarrama se desempeñaba como consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del gobierno y llevará a la Corte la agenda del presidente, como por ejemplo en la reducción del número de empleados de ese órgano, bajar los sueldos, y, algo muy peligroso, que la selección de ministro sea por voto popular. Así, el Presidente continua con su confrontación con el Poder Judicial.

Lenia Batres Guadarrama cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, y tiene tres maestrías: una obtenida en 2010 en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, otra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) obtenida en 2010 y la tercera en Gestión Pública Para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Su carrera en la administración pública la comenzó como asesora de López Obrador cuando éste fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

A mi parecer, se confirma entonces que no se privilegió en lo absoluto una carrera judicial o una trayectoria realmente de ejercicio de la profesión como experta en derecho, sino una carrera política, afinidad ideológica y una incondicionalidad al presidente –que incluso va más allá de la lealtad, lo que puede resultar funesto para la vida institucional del país. Veremos al tiempo los resultados de esta decisión que, a mi juicio, es errónea.