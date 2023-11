Asesoría financiera, clave para alcanzar un retiro óptimo

Juan Carlos Herrera, Chief of Advisory and Investment Solutions de GBM

El valor de la asesoría financiera es ampliamente conocido por quienes estamos familiarizados con las inversiones y la gestión de patrimonio, pero para la mayoría en México es un tema sin atender, a pesar de que podría ser clave para enfrentar situaciones próximas, como la escasez de recursos económicos que tendrá un segmento de la población en su retiro.

Para hacer frente a esta situación, lo que se escucha, principalmente, es que hagamos aportaciones voluntarias a nuestra Afore, a pesar de que solo 39 por ciento de la población adulta en México tiene una cuenta de ahorro para el retiro (ENIF 2021) y, de ese porcentaje, solo el 6.0 por ciento realiza aportaciones voluntarias.

Lo anterior nos muestra un escenario muy retador pues, como ya se ha advertido desde varios organismos públicos y privados, gran parte de la población vivirá una vejez con recursos limitados o insuficientes, y lo peor es que carece de una guía profesional y de la motivación para tomar el asunto en sus manos e intentar revertirlo, porque es cierto, en temas monetarios es difícil hacer frente solos.

Precisamente, para contrarrestar un panorama como el anterior, me parece que la clave es entender cómo la asesoría financiera ayuda a poner orden para hacer un plan de inversión que empate con las metas que cada persona tiene, ayudando a definir, incluso, cuáles son estas metas; por ejemplo, saber cuánto dinero invertir para una emergencia o cuánto poner para tu retiro, etc. y así, saber cómo invertir a largo plazo. Quienes se especializan en esta área no solo se enfocan en crear un plan de inversión para un objetivo en específico (en este caso, aumentar los recursos para el retiro), sino que también acompañan a las personas gestionando sus expectativas y brindando la motivación necesaria para invertir a largo plazo, por lo que considero que es aquí en donde recae gran parte del valor de este tipo de guía.

Como evidencia tenemos un análisis de la firma Morningstar (Alpha, Beta, and Now… Gamma) donde se muestra que las buenas decisiones de planificación financiera aumentan los ingresos de personas retiradas en un 29 por ciento, lo que equivale a generar un 1.82 por ciento anual de mayores rendimientos. Por su parte, la firma Vanguard también se dio a la tarea de cuantificar el valor añadido de la asesoría financiera en las inversiones en general, y encontró que puede incrementar hasta en un 3.0 por ciento los rendimientos anuales de un portafolio de inversión (el valor de la asesoría personalizada).

Ambos reportes permiten cuantificar el valor de la asesoría financiera en la generación de rendimientos, pero es seguro que detrás de esas ganancias se encuentra el acompañamiento emocional de un asesor financiero. Considero que más allá de gestionar el patrimonio de un inversionista, el valor de esta guía también se aprecia en el rol de coaching, capaz de ayudar al cliente a definir objetivos y a seguir un plan de inversión que, en el largo plazo, permita aumentar las posibilidades de éxito financiero.

Para tener un panorama más claro, hagamos un ejercicio rápido: con el dato del 3.0 por ciento adicional en rendimientos que destaca el estudio de Vanguard, podemos proyectar que una inversión inicial de 100 mil pesos con un crecimiento anual del 5.0 por ciento se convertiría en 265 mil 330 pesos después de 20 años; pero al sumar el 3.0 por ciento del valor de la asesoría financiera, el crecimiento pasaría al 8.0 por ciento anual, lo que finalmente generaría 466 mil 96 pesos durante el mismo periodo de tiempo.

Ahora bien, imaginemos que, en lugar de un horizonte de inversión de 20 años, la estrategia contempla 30 años; ello daría un resultado de un millón 6 mil 266 pesos, un claro ejemplo de lo que se puede alcanzar a largo plazo de la mano de la asesoría financiera para incrementar el patrimonio de una persona.

Con los datos brindados, se puede comprender mejor la diferencia de contar con asesoría financiera para planear un futuro mucho más próspero y, en este sentido, resulta invaluable el rol de estos especialistas para que más personas en México tengan visibilidad del potencial de las inversiones para mejorar su futuro, pero siempre desde una perspectiva humana que permita ver a los potenciales inversionistas que lo más importante es permanecer consistente y que no lo tienen que hacer solos.