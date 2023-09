La CDMX será epicentro de la batalla electoral de 2024

En nuestro país se están dando circunstancias políticas inéditas. Ante el asombro de todas y todos, nos encontramos con realidades novedosas y hasta hace poco tiempo impensables. La presencia de dos mujeres como candidatas a la Presidencia de la República, en un país con reconocida fama de machista, con miles de mujeres muertas por feminicidio, ha sorprendido al mundo. Ni Huxley lo hubiera contemplado en su mundo feliz, menos André Breton, en el surrealismo mexicano.

Sin duda, es un gran avance político. Lo celebramos y, además, deseamos destacar la valía y la importancia de estas dos mujeres que compitieron y ganaron las encuestas a sus contrincantes. Su triunfo no tiene desperdicio.

En la contienda de 2024 la gente se va a movilizar, va a salir a votar para expresar su voluntad ciudadana. Esta es una oportunidad única. A diferencia de muchos analistas que anuncian que el gobierno no respetará la voluntad popular, yo pienso que el presidente acatará el resultado, aun en el supuesto caso de que le sea adverso a Morena. No puede desconocer sus 18 años de lucha. No puede tirar a la basura su paso a la historia. No puede atentar contra la paz y la estabilidad política nacional.

La CDMX será el epicentro de una batalla singular. «Bien vale una misa». Las cartas de Morena están a la vista. Omar García Harfuch, Clara Brugada y Hugo López-Gatell, entre otros. Se antoja una lucha interesante. El resultado de las encuestas será determinante.

En mi opinión, me parece que Claudia perdió la oportunidad de utilizar en su gabinete a Omar García Harfuch como futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Un personaje con experiencia y probado en la refriega de esos bajos mundos. Al mandarlo a la contienda para ser jefe de Gobierno de la ciudad lo expone a las venganzas y se corre el riesgo de un colapso que lesionaría la candidatura de la exjefa de gobierno y le podría generar una tormenta mayor al presidente.

La mayoría de las encuestas profesionales le dan a Omar García amplia ventaja para ganar; el problema se presentaría como candidato, pues tiene que convivir con el pueblo. Ahí estará expuesto al malabar del crimen y sus amenazas. Más vale prevenir que lamentar. «Días de guardar», en términos de Rosario Castellanos. El presidente debe aplicarse al extremo para salvaguardar y evitar contratiempos que opacarían su sexenio.

Este proceso electoral será el más vigilado de la historia. Los reflectores del mundo estarán puestos en nuestro país. México ya tiene experiencia en la organización de elecciones y ha creado instituciones capacitadas para garantizar su desarrollo. El INE y el Trife tienen la gran responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias.

Es posible que el México dormido despierte y cumpla con su deber. Lo importante es que las y los mexicanos ejerzan en libertad su derecho de elegir a sus gobernantes. Quien obtenga la mayoría se ungirá con el poder. No debe ser problema. En democracia, se gana y se pierde. «Los triunfos no son eternos, ni las derrotas para siempre». «Juego que tiene desquite, ni quien se pique».