‘Mundo paralelo’: visibilizar, incluir y reflexionar desde las artes escénicas

¿El arte puede transformar la realidad? El de Fuga Danza, sí; con cada montaje este proyecto de artes escénicas cambia la perspectiva sobre la discapacidad, condición que en México afecta a poco más de seis millones de personas, sector de la población que enfrenta la discriminación en muchas formas, basta echar un vistazo al espacio público para notar que poco se propician espacios accesibles e incluyentes para ellos, aunque conviven día a día con nosotros.

Al frente de Fuga Danza, Leticia Peñaloza abre espacios para la visibilización y la inclusión, labor que comenzó hace dos décadas, cuando era profesora de futuros docentes en la Escuela nacional de danza, entonces sus estudiantes revelaron la necesidad de trabajar con poblaciones con algún tipo de discapacidad, “empezó una investigación de mi parte porque aquí en México en ese momento no es lo que se usaba, no había este concepto que ahora se usa mucho de la inclusión, estaba todavía dividido en educación especial y educación normal”. Además de investigar, Leticia incorporó a personas con discapacidad y con ello cambió su concepto de la danza: “para mí ahora la danza no es para algunos, es para todos”.

(Foto: Fuga Danza)

Desde entonces, Leticia conforma grupos mixtos, de personas sin y con discapacidad, para ambas la danza se convierte en un medio de desarrollo personal, pero a quienes viven con algún tipo de discapacidad por completo los transforma al “encontrarse con un grupo que da la bienvenida a la diversidad, que apoya la diversidad, que promueve la diversidad, en donde ellos se sientan bien como son, sin tener que cambiar algo de ellos”. Unos apoyan a otros, crean vínculos y logran un trabajo colaborativo, un verdadero ejemplo de inclusión.

Al danzar, de forma poética, los grupos dirigidos por Leticia demuestran que no hay límites para nadie, proponen explorar nuestras propias posibilidades a partir de aquello que nos distingue. De esta forma, Peñaloza ha logrado a través del arte combatir los estereotipos, derribar toda perspectiva limitante, asistencialista o sobreprotectora, en el escenario todos son capaces de danzar, de expresarse y formar parte de algo sin perder su propia identidad.

(Foto: Fuga Danza)

El 21 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Fuga Danza presenta Mundo Paralelo, montaje multimedia que explora la ceguera, la sordera y la diversidad, al mismo tiempo revela la travesía que le ha ganado a Leticia Peñaloza el reconocimiento internacional: “yo veo este montaje completamente vinculado a lo que ha ido pasando en estos 20 años, fue para mí descubrir otro mundo porque obviamente que existía, obviamente que existe”. El espectáculo nos expondrá a otros modos de ver, oír y participar para descubrir formas de coexistir sin dividirnos, y lo único que necesitamos es asistir. Informes en http://teatros.cultura.cdmx.gob.mx/content/mundo-paralelo