Se me olvidó otra vez

“Probablemente ya, de mi te has olvidado”, diría la Ley de Transición Energética aprobada en 2015 para regular el aprovechamiento sustentable de la energía y sentar las obligaciones en materia de Energías Limpias. 8 años han pasado y lo que en ese momento se consideró como una Ley para fortalecer la competitividad de un sector y reducir sus emisiones, pareciera que no logró su cometido, “y mientras tanto, yo, te seguiré esperando”, o mejor, México sigue esperando.

Seguimos esperando que la estrategia sea clara y podamos entender cuál será la ruta a seguir para, de forma sistematizada, emprender acciones a nivel empresarial. “No me he querido ir”, dirían las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que pese a las buenas voluntades siguen en crecimiento y evitarán que metas de descarbonización se cumplan.

El compromiso del Acuerdo de París, en vigor desde 2016, fue el de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y mejor aún, limitarlo a 1.5 grados. Para ello, los países firmantes tendrían que implementar una transición energética que migrara de fuentes fósiles a renovables. Así entonces, las políticas de los estados y su soporte económico permitirán desarrollar la infraestructura requerida, atendiendo tanto a estrategia como a leyes y reglamentaciones.

“Para ver si algún día, …, me encuentres, todavía”, y sí, nos encontramos en esa transición que aún no acaba de ocurrir y que es tan necesaria. La semana pasada, los Ministros y Secretarios de Energía del G20, junto con expertos de alto nivel y empresas, coincidieron en Goa, India, para discutir sobre energía en las 14° Reunión Ministerial de Energía Limpia, la 8° Reunión de Innovación de la Misión y la Reunión Ministerial de Transiciones Energéticas del G20. Nuestra secretaria de Energía participó de forma remota.

Se discutió sobre políticas energéticas para la transición a una economía de energía limpia. Sin embargo, no hubo “nada extraño”. El discurso en la Ministerial de Transición giró en torno a seguridad y eficiencia energética, accesibilidad y asequibilidad, renovables, financiación y la necesidad de cumplir con los compromisos pactados.

Lamentablemente, no están disponibles aún las relatorías de las sesiones y no sabemos mucho de la participación de nuestro país. “Por eso, aún estoy, en el lugar de siempre” y confió en que la información esté disponible en breve. En especial, porque debemos interesarnos en el cómo atender a las necesidades energéticas de hoy, sin olvidar que en el futuro, nuestra energía forzosamente vendrá de otras fuentes. El cómo actuar hoy para llegar a ese escenario no tan lejano, debe ser la misión del sector energía y sus partes interesadas.

“Probablemente estoy, pidiendo demasiado” a un gran país, cuyos retos de descarbonización los acometen en gran medida en las empresas que reconocen su compromiso con el planeta y la sociedad. A las organizaciones que responsablemente siguen principios de sostenibilidad y ESG para entender mejor sus inversiones, riesgos y sobre cómo estos afectan al entorno ambiental y social. A las entidades de gobierno que avanzan según sus posibilidades.

O probablemente no, no estoy pidiendo demasiado porque el liderazgo surge de quien encuentra la necesidad no satisfecha y busca la solución. Pueden ser empresas, organizaciones, entidades y actores diversos, todos con el objetivo de sumar para generar, distribuir y consumir energía con bajo impacto ambiental, renovable preferentemente, cuyas emisiones sean tales, para que la resiliencia del planeta no se vea comprometida.

Me tomé licencia para citar libremente a un gran maestro, agradezco a mis estimados lectores su amable paciencia ante las mismas que por absurdas no se alejan de la realidad. ¿Qué compondría el aclamado maestro Juan Gabriel ante el panorama incierto de la descarbonización y la transición energética? Tal vez no le mereciera la pena, pues ante la falta de compromiso que persiste, mejor seguir con el “Se me volvió a olvidar, Que sólo yo te quise”.

