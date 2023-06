La digitalización y el futuro de los pagos transfronterizos

Fedra Ware, Head of Business Development, Latin America, and the Caribbean, at Swift.

Estamos atravesando una transformación tecnológica fascinante que está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos entre nosotros. El ecosistema financiero también continúa evolucionando con nuevos jugadores, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras; mientras que las expectativas de los consumidores siguen incrementando.

Estos factores han contribuido a aumentar la fragmentación. Por lo tanto, es importante construir economías digitales inclusivas que nos permitan movilizar flujos de valor de forma rápida y sin fricciones, para evitar el aumento de las desigualdades.

Si bien la tecnología ha generado división entre varios sistemas de pago, también nos ha presentado importantes ventajas y oportunidades como los servicios en la nube, la implementación de inteligencia artificial que nos deja analizar millones de puntos de datos rápidamente para construir modelos precisos, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones.

Otro de los beneficios es el auge de la tecnología API –en la que hemos invertido significativamente en los últimos años y que permite a nuestros clientes lanzar herramientas innovadoras en tiempo real–, la cual hace posible que la comunidad financiera ofrezca sus servicios a más personas y empresas, en más lugares.

El movimiento continuo de valores transfronterizos alimenta nuestras economías e influye en nuestras vidas todos los días, hacer que este proceso sea lo más fluido y seguro posible es nuestra misión como proveedor líder mundial y de servicios de mensajería financiera.

Estamos trabajando incansablemente para lograr movilizar transacciones de cuenta a cuenta instantáneas y sin fricciones. Y nos hemos acercado a la visión del G20 de que el 75 por ciento de las transacciones transfronterizas se completen en menos de una hora y hoy en día, el 50 por ciento de todos los pagos de Swift gpi se completan en menos de cinco minutos y dos tercios en menos de una hora.

Otro paso importante para seguir mejorando los pagos transfronterizos es la estandarización de los datos, liderada por la adopción de la norma global ISO 20022, que comenzó en marzo de este año y que será fundamental para lograr la interoperabilidad entre sistemas e infraestructuras.

Considero que un estándar como este, a nivel industria, contribuirá a la mejora de la fragmentación en los mercados. Al utilizar tecnologías de validación al inicio de cada proceso disminuirá riesgos y que se eleven costos, ya que al realizar una transacción investiga y procesa falsas alarmas.

La interconectividad y la interoperabilidad entre los sistemas de pago tradicionales, los sistemas de pago instantáneos y los sistemas de pago emergentes serán más importantes que nunca para garantizar que el valor en todas sus formas pueda fluir sin problemas a través de las fronteras.

Surgirán y coexistirán diferentes modelos de interoperabilidad. Por ejemplo, los modelos futuros para mover dinero podrían cubrir centros multilaterales globales e interconexiones bilaterales de sistemas basados en Fiat, monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés), depósitos bancarios tokenizados, monedas privadas estables, registros distribuidos y formas aún no imaginadas con variaciones a nivel nacional, regional y global.

Cuando se lancen las versiones de CBDC, la interoperabilidad y la interconexión entre diferentes CBDCs a nivel transfronterizo serán esenciales para alcanzar su máximo potencial si se adoptan.

Los pagos transfronterizos y la digitalización innovarán constantemente para mejorar la velocidad, la transparencia y la seguridad de los sistemas de pago, lo que abre nuevas oportunidades para las empresas y los consumidores. Nuestra comunidad de más de 11 mil 500 organizaciones en más de 200 países continúa, como siempre, siendo un símbolo de cooperación global, encontrando oportunidades para unirnos a todos y crear soluciones para la industria de pagos.

