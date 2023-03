Da el siguiente paso: vuélvete un inversionista responsable

Sergio Dueñas, Chief Digital & Growth Officer GBM

Actualmente estamos viviendo una evolución del sistema financiero muy importante. Hace algunos años, gran parte del dinero de las personas encontraba como destino solo la banca tradicional. Se contaba con procesos laboriosos en donde era necesario asistir a una sucursal para navegar por una gran cantidad de trámites y los procesos eran en su mayoría manuales. Adicionalmente, la oferta de valor que encontraban las personas se limitaba en su mayoría a cuentas corrientes. Los instrumentos de inversión eran solo ofrecidos a un número muy limitado de personas ya que se requería tener ingresos muy altos o patrimonios importantes.

Sin embargo, durante los últimos años y en gran medida por la adopción de la tecnología en el mundo financiero, seguido de una disrupción importante gracias al nacimiento de las empresas Fintech, los neobancos y, sobre todo, los e-brokers (casas de bolsa con oferta de inversión digital e híbrida). De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en septiembre de 2021 se reportaron 2.3 millones de cuentas de inversión en México y un año después creció a 4.5 millones. Hoy más personas tienen acceso a un proceso simple para invertir y hacer que su dinero crezca.

Estas empresas se fundamentan en la creación e incorporación de tecnología y soluciones que generan acceso a las personas que antes no tenían y apalancan los avances estructurales que se están dando en el país. Durante los últimos 3 o 4 años en México, se ha dado un avance importante en términos de digitalización y la penetración de dispositivos móviles inteligentes.

Como resultado, las barreras de entrada, las ineficiencias y la falta de oferta de productos de inversión características de la banca tradicional están desapareciendo. A través de un e-broker, es posible abrir una cuenta de manera muy sencilla y completamente digital. Los procesos presenciales cada vez se vuelven más obsoletos. Estas plataformas permiten a todo el mundo convertirse en inversionistas, y no lo limitan solo a una minoría. Cualquier persona puede desarrollar una estrategia de inversión, seleccionando dentro de una amplia oferta de instrumentos financieros y escogiendo los que más se adecuen a sus intereses. Sin embargo, siendo este el caso, ¿por qué no vemos un incremento en la comunidad de inversionistas?

EL INVERSIONISTA RESPONSABLE

Desde el punto de vista de inclusión financiera, es muy bueno lo que se ha hecho en términos de acceso apalancado de la tecnología. Hoy el smartphone es la puerta de entrada a las finanzas y las inversiones. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer y sería irresponsable pensar que ya estamos del otro lado. En México, solo el 2.0 por ciento de la población tiene un producto de inversión en alguna casa de bolsa; en países como Estados Unidos, más del 50 por ciento de la población tiene un producto de inversión. Una razón importante en dicho rezago proviene de percepciones que la personas tienen acerca de las inversiones. Dichas percepciones, sin embargo, son erróneas.

Estos son algunos ejemplos de las percepciones que la gente tiene:

• “La liquidez diaria no te da rendimientos”: Una explicación importante de por qué tantos mexicanos tienen una parte de su dinero en una cuenta corriente es porque buscan tener la disponibilidad diaria de su dinero, y creen que el costo es no recibir rendimientos. Sin embargo, existen productos digitales de inversión en e-brokers que te dan rendimientos muy atractivos y también te dan liquidez diaria.

• “Invertir es como apostar”: Es importante considerar que existe una amplitud enorme de instrumentos financieros, los cuales tienen diferentes niveles de riesgo / rendimiento. Lo ideal, es siempre buscar diversificar e invertir dependiendo de los objetivos y horizonte de inversión de cada persona.

• “Invertir es muy caro”: A diferencia de las barreras de entrada que existían en la industria tradicional, los e-brokers permiten el acceso a todas las personas y los costos de invertir son muy bajos.

• “Se requiere saber mucho, o dedicar mucho tiempo para invertir”: La educación financiera es algo que siempre se aconseja. No obstante, los e-brokers buscan ayudar a los inversionistas a tomar las mejores decisiones de inversión al llevarlos de la mano en dicho proceso. Incluso, existen modelos de atención híbridos, donde un asesor puede dirigir al inversionista en sus decisiones.

• “Un e-broker es riesgoso / poco seguro”: Las casas de bolsa tienen una regulación muy robusta y su prioridad es proteger los recursos y la información de los usuarios. En México, hoy están reguladas por la CNBV 36 casas de bolsas.

Debemos considerar que el objetivo principal de invertir es hacer que el dinero trabaje para ti. Hoy en día esto se vuelve mucho más evidente. Los niveles de inflación implican que si el dinero no está invertido de manera correcta se pierde mucho poder adquisitivo. Convertirte en un inversionista responsable significa saber que no hacer nada ya no es una opción. La accesibilidad a la inversión ya está en la palma de la mano y está disponible para todos. El inversionista responsable busca proteger su futuro y el de su familia, lo que se traduce en tranquilidad y control.